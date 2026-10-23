Donald Trump s'en prend à LeBron James, affirmant que la star de la NBA a insulté l'hymne américain avant un match à New York. Le joueur n'a, pour l'heure, pas réagi.

AFP Agence France-Presse

«Une honte absolue»: Donald Trump s'en est pris jeudi à la superstar de la NBA LeBron James, lui reprochant un comportement qu'il a jugé irrespectueux pendant l'hymne national américain.

Le président américain a publié une vidéo sur sa plateforme Truth Social dans laquelle la légende du basket semble effectuer des mouvements d'échauffement alors qu'il est aligné aux côtés de ses coéquipiers des Philadelphia 76ers avant un match.

«Pendant qu'il écoute notre hymne national, LeBron James manque de respect à notre pays! J'ai dit dès le début qu'il n'était pas bon, une HONTE ABSOLUE», a écrit le président républicain dans le post accompagnant cette vidéo. «LeBron James devrait présenter ses excuses à tous ces grands guerriers et héros américains morts pour le drapeau américain et pour tout ce que représente notre pays!», a-t-il ajouté.

Silence radio des joueurs

LeBron James, 41 ans, n'a pas réagi dans l'immédiat, pas plus que les 76ers, qui jouaient mardi à New York leur premier match de la saison NBA. Le joueur dispute sa 24e saison en NBA, un record, avec sa quatrième équipe.

Ce n'est pas la première fois que Donald Trump critique des sportifs, en particulier noirs, pour leur comportement pendant l'hymne national.

Il s'en était notamment pris, pendant son premier mandat, au joueur de football américain Colin Kaepernick, qui avait posé un genou à terre pendant le «Star-Spangled Banner» pour protester contre les injustices raciales et les violences policières.