Donald Trump a qualifié Marine Le Pen de «voix conservatrice» en France face aux récentes émeutes. Il n’a toutefois pas apporté de soutien officiel à la candidate d’extrême droite pour la présidentielle de 2027.

AFP Agence France-Presse

Donald Trump a présenté mardi Marine Le Pen comme la «voix conservatrice» en France dans le contexte des violences frappant le pays, mais sans aller jusqu'à apporter officiellement son soutien à la candidate d'extrême droite en vue de l'élection présidentielle de 2027.

Le président américain s'est saisi plusieurs fois ces derniers jours des pillages et émeutes qui ont secoué la France pour amplifier sa rhétorique anti-immigration avant les élections de mi-mandat en novembre, mal engagées pour le Parti républicain en raison de la forte inflation.

«Je ne la connais pas, je ne l'ai pas rencontrée, mais je pense qu'elle a été mal traitée. Cela me ferait penser à une instrumentalisation», a-t-il répondu dans le Bureau ovale quand un journaliste de l'AFP lui a demandé s'il apportait son soutien à Marine Le Pen.

«C'est elle la voix conservatrice»

Condamnée en mars 2025 à une peine d'inéligibilité de cinq ans pour détournement de fonds publics, Marine Le Pen a depuis vu sa peine réduite à 15 mois (déjà purgés), ce qui lui permet de concourir à la présidentielle de 2027, pour laquelle elle est l'ultra-favorite des sondages.

«Il me semble, vous savez, qu'elle était en tête. Mais après ça (les violences), elle est clairement... c'est elle la voix conservatrice», a ajouté le président américain. Le milliardaire, qui depuis son retour au pouvoir a lancé des opérations massives d'expulsions, n'a cessé d'imputer les violences en France à l'immigration.

En meeting lundi dans le Kansas, il a ainsi commencé par un long développement consacré à la France, selon lui «prise d'assaut, pillée et incendiée par des migrants, des jihadistes et des communistes.» «Les migrants ont conquis la France. Ils doivent FERMER LES FRONTIÈRES, ET VITE», avait-il auparavant écrit lundi sur son réseau Truth Social.