Une juge fédérale à Miami somme Donald Trump de témoigner avant le 11 décembre dans son procès en diffamation contre la BBC. Le président américain 10 milliards de dollars pour un montage vidéo qu'il juge trompeur.

Trump sommé de témoigner dans sa procédure en diffamation contre la BBC

Trump sommé de témoigner dans sa procédure en diffamation contre la BBC

AFP Agence France-Presse

Une juge fédérale américaine a sommé jeudi Donald Trump de permettre à la BBC de recueillir d'ici le 11 décembre son témoignage dans la procédure en diffamation qu'il a intentée contre le groupe audiovisuel public britannique. Cette juge de Miami (sud-est), Enjoliqué Lett, donne ainsi satisfaction aux avocats de la BBC qui accusent le président américain de se dérober depuis des mois à leur demande de recueillir son témoignage oral, en vue du procès prévu en février 2027.

Donald Trump réclame au groupe 10 milliards de dollars pour avoir réalisé un montage vidéo trompeur de ses propos. A la suite de l'annulation de la date du 16 octobre convenue entre les deux parties, les avocats du président ont affirmé qu'il ne serait pas disponible avant janvier 2027.

«Il ne s'agit pas d'un témoignage ordinaire», a fait valoir à l'audience jeudi l'avocat de Donald Trump, Alejandro Brito, invoquant l'agenda très chargé de son client. Le président américain a porté plainte en décembre contre la BBC pour diffamation et violation d'une loi sur les pratiques commerciales. Il réclame des dommages et intérêts de 5 milliards de dollars pour chacun des deux motifs.

Excuses de la chaîne

En cause, des extraits du discours de Donald Trump, alors président républicain sortant, le 6 janvier 2021, date de l'assaut du Capitole par ses partisans pour empêcher la certification de la victoire de son adversaire, le démocrate Joe Biden.

La chaîne britannique avait diffusé, juste avant la présidentielle américaine de 2024 remportée par Donald Trump, des extraits distincts de ce discours montés de telle façon qu'il semblait appeler explicitement ses partisans à prendre d'assaut le Capitole à Washington.

Le président de la BBC Samir Shah avait envoyé en novembre 2025 une lettre d'excuses à Donald Trump et le groupe a indiqué «regretter sincèrement la façon dont les images ont été montées». L'affaire a poussé à la démission le directeur général de la BBC, Tim Davie, et la patronne de BBC News, Deborah Turness.

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