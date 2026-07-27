Trump assure que les négociations avec l'Iran ont «de bonnes chances» d'aboutir
Donald Trump a affirmé lundi que les discussions avec l'Iran avaient «de bonnes chances» d'aboutir à des résultats, alors même que les dirigeants iraniens ont démenti plus tôt l'existence de négociations avec les Etats-Unis en pleine reprise du conflit.
«On verra ce qui va se passer. Je pense qu'il y a de bonnes chances pour que quelque chose se produise», a-t-il déclaré à la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One, avant d'ajouter: «Si ce n'est pas le cas, on reviendra à ce qu'on faisait il y a deux jours», à savoir bombarder l'Iran.
Donald Trump a balayé lundi toute inquiétude sur la possibilité d'une pénurie de munitions pour l'armée américaine après plusieurs mois de frappes sur l'Iran. «On a beaucoup de munitions», a déclaré le président américain à la presse à bord d'Air Force One, avant d'ajouter: «J'aimerais en avoir plus, pour être honnête, mais tellement a été donné à l'Ukraine.»
Source: AFP
L'Iran met en garde contre des conséquences imprévisibles après l'attaque ukrainienne contre un de ses navires
L'Iran a mis en garde l'Ukraine lundi contre des conséquences «imprévisibles» après l'attaque, ce week-end, d'un de ses navires en mer Caspienne, attribuée à Kiev.
«Cette action de l'Ukraine était un acte absolument illégal et injustifié, contraire à la Charte des Nations unies, ainsi qu'un acte d'aventurisme dangereux qui ne restera certainement pas sans réponse de notre part», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, lors d'un point de presse hebdomadaire, en ajoutant que les conséquences de l'attaque seraient «assurément imprévisibles».
Source: AFP
Drones interceptés en provenance d’Irak selon l’Arabie saoudite
Le Premier ministre irakien a demandé l’ouverture d’une enquête lundi après que l’Arabie saoudite voisine a dit avoir intercepté et détruit plusieurs drones en provenance d’Irak et visant des installations pétrolières, a annoncé son porte-parole dans un communiqué.
Ali al-Zaïdi a demandé «aux autorités de sécurité compétentes d’enquêter au sujet des déclarations du ministère de la Défense du royaume d’Arabie saoudite à propos de drones visant le royaume depuis le territoire irakien», selon la même source.
Source: AFP
Les Houthis revendiquent de nouvelles attaques de drones contre les infrastructures pétrolières saoudiennes
Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont déclaré avoir lancé lundi de nouvelles attaques de drones contre les infrastructures pétrolières de l'Arabie saoudite, affirmant riposter à des incursions de drones du royaume du Golfe.
«Plusieurs cibles sensibles et sites impliqués dans l'acheminement et le transport du pétrole brut depuis l'est de l'Arabie saoudite vers Yanbu», la ville portuaire où l'oléoduc Est-Ouest de la monarchie du Golfe débouche sur la mer Rouge, «ont été frappés à l'aide de plusieurs drones», a affirmé le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree.
Source: AFP
L'Arabie saoudite accuse des groupes pro-iraniens d'avoir visé son territoire depuis l'Irak
Les forces armées saoudiennes ont intercepté et détruit plusieurs drones lancés depuis l'Irak et visant des installations pétrolières, a indiqué lundi le ministère saoudien de la Défense, accusant des groupes armés soutenus par l'Iran d'être à l'origine de cette attaque.
Ryad a ensuite appelé Bagdad à «prendre toutes les mesures nécessaires afin d'empêcher que son territoire ne serve de point de départ à une agression».
Cette attaque intervient malgré l'accalmie observée depuis le début de la journée de samedi dans les hostilités entre les Etats-Unis et l'Iran, après treize jours d'affrontements. Les groupes armés pro-iraniens basés en Irak n'ont revendiqué aucune attaque dans la région depuis la reprise de ces affrontements entre Washington et Téhéran au début du mois.
Source: AFP
L'armée israélienne affirme avoir intercepté deux drones près de la frontière jordanienne
L'armée israélienne a indiqué lundi avoir intercepté deux drones près de la frontière avec la Jordanie et enquêter sur leur lieu de lancement. «Il y a peu, l'armée a intercepté deux drones identifiés dans la zone de la frontière jordanienne», indique un communiqué militaire israélien, sans préciser de localisation exacte. «Les drones ne sont pas entrés sur le territoire israélien. L'origine de leur lancement est en cours d'examen», a-t-elle ajouté.
Dans les médias israéliens, les correspondants militaires évoquent une interception près de la mer Morte, par un avion de chasse, sans donner plus de détails sur la provenance potentielle de ces drones mais en suggérant qu'ils auraient pu venir d'Iran ou du Yémen. L'armée n'a pas commenté ces éléments.
La Jordanie a elle indiqué que son armée de l'air avait »intercepté et abattu, lundi matin, deux drones qui visaient le territoire du royaume«. L'armée jordanienne a ajouté dans son communiqué que «cette opération d'interception et de destruction n'a fait ni victime ni dégât matériel».
Source: AFP
L'Inde convoque l'ambassadeur ukrainien après la mort d'un de ses marins en mer Noire
L'Inde a annoncé avoir convoqué lundi l'ambassadeur d'Ukraine à New Delhi pour condamner l'attaque d'un navire commercial en transit dans la mer Noire qui a causé la mort d'un membre indien de l'équipage.
Le ministère indien des Affaires extérieures (MEA) a indiqué avoir exprimé au diplomate, Oleksandr Polishchuk, ses «graves préoccupations» après l'attaque du MV Omforfi le 18 juillet dernier, qui a fait au total 3 morts.
Ces opérations «sont inacceptables et doivent être évitées», a souligné le MEA dans un communiqué. La semaine dernière, le ministère avait convoqué un diplomate russe pour lui exprimer sa «condamnation sans équivoque» après un incident similaire impliquant un cargo qui quittait le port ukrainien d'Odessa, à l'origine de la mort de quatre marins indiens.
New Delhi a exhorté les armateurs à entreprendre «une évaluation précise des risques» qui pèsent sur la sécurité de leurs navires en mer Noire. L'Inde est l'un des principaux pourvoyeurs de marins dans le monde, avec plus de 320'000 professionnels en activité dans la marine marchande en 2025, selon son gouvernement.
Source: AFP
Un incendie se déclare près d'un grand hôtel de Téhéran
Des nuages de fumée ont été aperçus lundi dans le nord de Téhéran, selon des journalistes de l'AFP dans la capitalie iranienne, après qu'un incendie s'est déclaré dans un bâtiment voisin de l'hôtel Esteghlal.
D'épaisses colonnes de fumée noire et blanche ont envahi l'imposant établissement et des flammes sont visibles depuis les toits environnants. D'après un correspondant de la télévision d'Etat sur place, «les clients de l'hôtel ont été évacués pour leur sécurité».
Aucune victime n'a été signalée pour le moment. Des images de la télévision d'Etat montrent des camions de pompiers sur le site, tandis que des passants observent les efforts des secours pour maîtriser les flammes.
L'agence officielle Irna a précisé que l'hôtel, connu auparavant sous le nom de Royal Hilton, avait ouvert ses portes dans les années 1960 et disposait de plus de 550 chambres et suites.
Source: AFP
L'Iran affirme qu'il n'y a actuellement aucune négociation avec les Etats-Unis
La diplomatie iranienne a affirmé lundi qu'elle ne menait actuellement aucune négociation avec les Etats-Unis, malgré l'arrêt récent des combats entre les deux pays.
«A l'heure actuelle, nous ne sommes engagés dans aucune négociation avec les Etats-Unis», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baqhaï, lors de son point de presse hebdomadaire, démentant les informations selon lesquelles l'Iran aurait demandé l'ouverture de discussions.
Source: AFP
L'armée israélienne affirme avoir intercepté deux drones près de la frontière jordanienne
L'armée israélienne a indiqué lundi avoir intercepté deux drones près de la frontière avec la Jordanie et enquêter sur leur lieu de lancement. Plus tôt ce mois-ci, les armées israélienne et jordanienne avaient intercepté un missile iranien tiré en direction de la ville jordanienne d'Aqaba.
«Il y a peu, l'armée a intercepté deux drones identifiés dans la zone de la frontière jordanienne», a déclaré l'armée dans un communiqué, sans préciser de localisation exacte. «Les drones ne sont pas entrés sur le territoire israélien. L'origine de leur lancement est en cours d'examen», a-t-elle ajouté.
Source: AFP
L'Iran affirme que les Etats-Unis ne sont pas impliqués dans les discussions avec Oman
La diplomatie iranienne a affirmé lundi que les Etats-Unis n'étaient pas impliqués dans les récentes discussions avec Oman sur l'administration du détroit d'Ormuz, au coeur des tensions.
«Ces discussions n'ont aucun lien avec les Etats-Unis. Il s'agit d'une affaire bilatérale entre l'Iran et Oman et elles se poursuivent», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baqhaï, lors de son point de presse hebdomadaire, ajoutant que la voie maritime «reste fermée».
Source: AFP
L'Iran dit avoir convoqué l'ambassadeur français pour ingérence
L'ambassadeur français en Iran, Pierre Cochard, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères à Téhéran pour «ingérence», a indiqué lundi ce dernier, après la détention de deux diplomates français en poste dans la capitale iranienne la semaine dernière.
«Hier (dimanche), l'ambassadeur de France à Téhéran a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, où il a été souligné que le gouvernement français devait cesser de telles actions et de telles ingérences dans les affaires intérieures de l'Iran sous des appellations trompeuses», a déclaré le porte-parole du ministère, Esmaïl Baqhaï, lors d'un point de presse hebdomadaire, ajoutant que les deux diplomates français avaient mené des activités «qui n'étaient en aucun cas justifiées».
Source: AFP