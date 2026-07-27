Trump assure que les négociations avec l'Iran ont «de bonnes chances» d'aboutir

Donald Trump a affirmé lundi que les discussions avec l'Iran avaient «de bonnes chances» d'aboutir à des résultats, alors même que les dirigeants iraniens ont démenti plus tôt l'existence de négociations avec les Etats-Unis en pleine reprise du conflit.

«On verra ce qui va se passer. Je pense qu'il y a de bonnes chances pour que quelque chose se produise», a-t-il déclaré à la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One, avant d'ajouter: «Si ce n'est pas le cas, on reviendra à ce qu'on faisait il y a deux jours», à savoir bombarder l'Iran.

Donald Trump a balayé lundi toute inquiétude sur la possibilité d'une pénurie de munitions pour l'armée américaine après plusieurs mois de frappes sur l'Iran. «On a beaucoup de munitions», a déclaré le président américain à la presse à bord d'Air Force One, avant d'ajouter: «J'aimerais en avoir plus, pour être honnête, mais tellement a été donné à l'Ukraine.»

Source: AFP