Rubio espère un plan d'action après les négociations Israël-Liban de ce mercredi

Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a dit espérer mercredi que les négociations israélo-libanaises en cours à Washington aboutissent à «un plan d'action» sur la sécurité au Liban.

«Nous espérons qu'aujourd'hui, nous parviendrons à rédiger une déclaration commune sur un plan d'action, sur une voie vers la sécurité dans ce pays, indépendante du Hezbollah et de son influence néfaste», a affirmé Rubio devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.

Il faisait référence à une quatrième session de pourparlers directs entre diplomates libanais et israéliens – dont les pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques – mardi et mercredi à Washington, sous les auspices des Etats-Unis.

Source: AFP