Rubio espère un plan d'action après les négociations Israël-Liban de ce mercredi
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a dit espérer mercredi que les négociations israélo-libanaises en cours à Washington aboutissent à «un plan d'action» sur la sécurité au Liban.
«Nous espérons qu'aujourd'hui, nous parviendrons à rédiger une déclaration commune sur un plan d'action, sur une voie vers la sécurité dans ce pays, indépendante du Hezbollah et de son influence néfaste», a affirmé Rubio devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.
Il faisait référence à une quatrième session de pourparlers directs entre diplomates libanais et israéliens – dont les pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques – mardi et mercredi à Washington, sous les auspices des Etats-Unis.
Source: AFP
L'Iran met en garde: il ripostera de façon «décisive» à toute attaque
L'Iran ripostera de façon «décisive, regrettable et proportionnée» à toute attaque venant des Etats-Unis ou d'Israël, a averti mercredi son négociateur en chef, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, cité par l'agence Isna.
Parlant lui aussi de «réponse décisive» en cas de nouvelle «action hostile», le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a lui justifié sur X les attaques menées par l'Iran mercredi au Koweït sans les citer précisément, parlant de «frappes d'autodéfense sur les sites que les Etats-Unis sont autorisés à utiliser pour attaquer la navigation civile et violer le cessez-le-feu».
Source: AFP
Des frappes israéliennes ont fait au moins neuf morts au Liban
Le Hezbollah libanais a dit mercredi avoir visé Israël, qui a menacé de frapper la banlieue sud de Beyrouth en cas d'attaque contre son territoire. Par ailleurs, de nouveaux raids israéliens au Liban ont fait au moins neuf morts, dont deux secouristes et un soldat.
Source: AFP
Le Koweït dément que son territoire ait été utilisé pour attaquer l'Iran
Le ministère des affaires étrangères du Koweït a démenti mercredi que son territoire ou son espace aérien aient pu servir de base pour frapper l'Iran, après des attaques américaines contre un pétrolier iranien et l'île de Qeshm dans le Golfe.
Le Koweït «nie catégoriquement l'utilisation de son territoire ou de son espace aérien pour tout acte hostile contre quelque pays que ce soit», a déclaré dans un communiqué le ministre adjoint des Affaires étrangères, Hamad Suleiman al-Mashaan, qualifiant les allégations iraniennes de «fausses, infondées et ne reposant sur aucune preuve».
Ce pays du Golfe a été la cible d'une nouvelle série d'attaques qui ont fait un mort et des dizaines de blessés et a décidé en représailles mercredi d'expulser deux membres de l'ambassade iranienne.
Source: AFP
L'armée koweïtienne fait état de 13 missiles balistiques et 17 drones tirés par l'Iran
L'armée koweïtienne a dit mercredi avoir fait face à une trentaine de tirs de missiles et de drones dans le cadre d'une «agression iranienne», qui a fait un mort et de nombreux blessés.
«Les forces armées ont détecté 13 missiles balistiques hostiles dans l'espace aérien koweïtien depuis l'aube, qui ont été interceptés au-dessus de plusieurs zones résidentielles, entraînant la chute de débris. Les forces armées ont également détecté et engagé leurs forces contre 17 drones hostiles», a indiqué l'armée sur son compte X.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté sur le territoire deux tirs en provenance du Liban
L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté mercredi deux «tirs» en provenance du Liban, après une première interception d'un «aéronef ennemi» quelques heures plus tôt.
«Suite aux alertes déclenchées il y a peu dans la zone de Misgav Am, l'armée de l'air a intercepté deux tirs qui ont franchi la frontière du Liban vers le territoire israélien», a déclaré l'armée dans un bref communiqué.
Les autorités israéliennes ont averti que l'armée frapperait la banlieue sud de Beyrouth si le Hezbollah pro-iranien continuait à attaquer les localités israéliennes du nord du pays, cela au moment où des pourparlers se tiennent à Washington entre les deux pays.
Source: AFP
Deux secouristes tués dans une frappe israélienne contre une ambulance dans le sud du Liban
Une frappe israélienne a visé «directement» une ambulance dans le sud du Liban mercredi, tuant deux secouristes et blessant grièvement un troisième, a annoncé le ministère de la Santé.
L'ambulance appartient à l'association Risala, affiliée au mouvement Amal, allié du Hezbollah, a précisé le ministère. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hezbollah le 2 mars, les frappes israéliennes ont tué au moins 130 secouristes et personnels médicaux, selon un bilan officiel.
Source: AFP
63 blessés ont été transférés dans des hôpitaux après l'attaque iranienne sur l'aéroport du Koweït
Les hôpitaux au Koweït ont accueilli une soixantaine de blessés après une attaque de drones iraniens contre l'aéroport, qui a également fait un mort, a indiqué le ministère koweïtien de la Santé.
Vingt-cinq ambulances ont été dépêchées sur place et 63 personnes ont été hospitalisées, parmi lesquelles «des civils, des employés de l'aéroport et des voyageurs», présentant notamment «des blessures à la tête, des hémorragies cérébrales, des amputations et des blessures découlant des explosions», a précisé le ministère dans un communiqué.
Les autorités avaient fait état plus tôt d'un mort dans ces frappes. Il s'agit d'un passager de nationalité indienne, a indiqué à l'AFP une source aéroportuaire.
Source: AFP
Les Gardiens de la Révolution revendiquent l'attaque au Koweït
Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont revendiqué mercredi des frappes sur le Koweït, menées en représailles à des attaques américaines contre un pétrolier iranien et une île.
«En réponse à cette agression, la base aérienne d'Ali al-Salem au Koweït abritant des hélicoptères, ainsi que le siège de la Cinquième flotte navale américaine à Bahreïn, ont été attaqués par des missiles et des drones des forces des Gardiens», ont indiqué ces derniers sur leur chaîne Telegram officielle.
Source: AFP
Trump dit qu'il «aimerait rencontrer» le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei
Donald Trump a déclaré mercredi qu'il «aimerait rencontrer» Mojtaba Khamenei, considérant dans une interview au site du New York Post que le guide suprême iranien était réellement «impliqué» dans les décisions de Téhéran.
«J'aimerais le rencontrer. J'adorerais rencontrer tout le monde et nous allons probablement nous rencontrer, selon ce qui va passer», a-t-il ajouté alors que les Etats-Unis et l'Iran s'attaquent mutuellement de violer un cessez-le-feu toujours plus fragile.
Les Iraniens «ont beaucoup de respect pour lui», a ajouté le président. Le nouveau guide n'est toujours pas apparu publiquement en Iran depuis sa nomination consécutive à la mort de son père, dans des bombardements américano-israéliens fin février.
«Bibi, il faut qu'on arrête ça»
Dans son interview Donald Trump a aussi confirmé avoir évoqué avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu les attaques israéliennes sur le Liban, qui mettent en danger le cessez-le-feu en cours au Proche-Orient.
«J'étais un peu perturbé par le fait qu'il se batte sans arrêt avec le Liban. A un moment, j'ai dit: 'Bibi, il faut qu'on arrête ça'», a-t-il expliqué.
Source: AFP
Les vols à l'aéroport du Koweït commencent à reprendre
Le Koweït a annoncé mercredi la reprise partielle des vols à l'aéroport, après l'attaque iranienne qui a visé l'un de ses terminaux et fait un mort et des blessés.
Les vols de Kuwait Airways ont repris «après que les équipes techniques et les autorités compétentes ont achevé l'évaluation des dommages et pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des opérations», a indiqué l'Autorité de l'aviation civile dans un communiqué sur X.
Source: AFP