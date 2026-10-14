DE
FR

Elle invoque un agenda chargé
Menacée de renvoi par Trump, Lisa Cook snobe son audition et lui donne RDV en décembre

Lisa Cook, seule femme noire au conseil de la Fed, ne se rendra pas à l’audition du 5 novembre à la Maison-Blanche. Donald Trump tente de la révoquer malgré un refus de la Cour suprême.
Publié: il y a 23 minutes
1/2
La gouverneure de la Fed a été convoquée pour une audition par la Maison blanche.
Photo: AFP
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

La responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook, que Donald Trump a essayé de révoquer, ne pourra pas assister à l'audition fixée par le président américain à la Maison-Blanche le 5 novembre, selon un courrier de son avocat consulté mardi par l'AFP.

«A la date actuellement proposée pour cette 'audition', la gouverneure Cook exercera ses activités officielles» pour la Fed «lors de réunions sur la politique financière et monétaire en Europe», écrit l'avocat dans une lettre adressée à la présidence américaine. Il ajoute qu'aucun créneau n'est, à ses yeux, adéquat «au plus tôt» avant la clôture de la réunion de politique monétaire les 8 et 9 décembre.

A lire aussi
Lisa Cook est la cible du parti républicain depuis sa nomination à la Fed en 2022.
La tension remonte
Donald Trump lance un ultimatum de 21 jours à la responsable de la Fed
Après avoir publié une procédure du ministère de la Justice, Jerome Powell a reçu un large soutien populaire.
Soutien massif à Jerome Powell
Aux Etats-Unis, une fronde se lève pour préserver la Fed face à Trump

Le conseil parle d'audition avec des guillemets pour se distancer de la procédure imaginée par Donald Trump après que la cour suprême américaine a refusé de lui accorder le droit de révoquer Lisa Cook en dehors de tout processus contradictoire.

Pression pour la licencier

Le président a tenté l'an dernier de licencier la sexagénaire d'un simple message sur son réseau social Truth Social. Il l'accuse d'avoir présenté par le passé deux logements comme des résidences principales lors de demandes de prêts immobiliers personnels.

Lisa Cook, la seule femme noire à avoir intégré le cercle des gouverneurs de la Fed, dément toute faute. Elle a dénoncé une tentative d'intimidation bafouant l'indépendance de la banque centrale.

Donald Trump avait annoncé la création d'une «commission d'enquête» ad hoc, qui compte notamment son fidèle conseiller économique Kevin Hassett. «Nous nourrissons de sérieuses réserves quant à l'objectivité et à l'aptitude de cette commission à remplir la mission qui lui a été confiée», souligne l'avocat de Mme Cook dans son courrier.

Le président américain, avide de taux d'intérêt plus bas pour stimuler l'économie malgré l'inflation tenace, mène publiquement une campagne de pression contre la banque centrale de la première économie mondiale.

Depuis son retour au pouvoir, il a tenté de renvoyer, outre Mme Cook, l'ex-patron de l'institution monétaire, Jerome Powell. Ce dernier a pu achever son mandat et siège encore comme gouverneur.

Découvrez nos contenus sponsorisés
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus