Lisa Cook, seule femme noire au conseil de la Fed, ne se rendra pas à l’audition du 5 novembre à la Maison-Blanche. Donald Trump tente de la révoquer malgré un refus de la Cour suprême.

Menacée de renvoi par Trump, Lisa Cook snobe son audition et lui donne RDV en décembre

Menacée de renvoi par Trump, Lisa Cook snobe son audition et lui donne RDV en décembre

AFP Agence France-Presse

La responsable de la Réserve fédérale américaine (Fed) Lisa Cook, que Donald Trump a essayé de révoquer, ne pourra pas assister à l'audition fixée par le président américain à la Maison-Blanche le 5 novembre, selon un courrier de son avocat consulté mardi par l'AFP.

«A la date actuellement proposée pour cette 'audition', la gouverneure Cook exercera ses activités officielles» pour la Fed «lors de réunions sur la politique financière et monétaire en Europe», écrit l'avocat dans une lettre adressée à la présidence américaine. Il ajoute qu'aucun créneau n'est, à ses yeux, adéquat «au plus tôt» avant la clôture de la réunion de politique monétaire les 8 et 9 décembre.

Le conseil parle d'audition avec des guillemets pour se distancer de la procédure imaginée par Donald Trump après que la cour suprême américaine a refusé de lui accorder le droit de révoquer Lisa Cook en dehors de tout processus contradictoire.

Pression pour la licencier

Le président a tenté l'an dernier de licencier la sexagénaire d'un simple message sur son réseau social Truth Social. Il l'accuse d'avoir présenté par le passé deux logements comme des résidences principales lors de demandes de prêts immobiliers personnels.

Lisa Cook, la seule femme noire à avoir intégré le cercle des gouverneurs de la Fed, dément toute faute. Elle a dénoncé une tentative d'intimidation bafouant l'indépendance de la banque centrale.

Donald Trump avait annoncé la création d'une «commission d'enquête» ad hoc, qui compte notamment son fidèle conseiller économique Kevin Hassett. «Nous nourrissons de sérieuses réserves quant à l'objectivité et à l'aptitude de cette commission à remplir la mission qui lui a été confiée», souligne l'avocat de Mme Cook dans son courrier.

Le président américain, avide de taux d'intérêt plus bas pour stimuler l'économie malgré l'inflation tenace, mène publiquement une campagne de pression contre la banque centrale de la première économie mondiale.

Depuis son retour au pouvoir, il a tenté de renvoyer, outre Mme Cook, l'ex-patron de l'institution monétaire, Jerome Powell. Ce dernier a pu achever son mandat et siège encore comme gouverneur.