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Un site stratégique de guerre
L'Angleterre accuse l'Iran d'être derrière l'incident de la base militaire américaine

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a affirmé mercredi que l'Iran pourrait être impliqué dans l'incident près de la base de la RAF de Fairford dimanche. Téhéran dément toute implication.
Publié: il y a 10 minutes
Andy Burnham dit avoir plusieurs indices laissant penser que l'Iran serait impliqué.
Photo: Stefan Rousseau
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AFP Agence France-Presse

Le Premier ministre britannique Andy Burnham a déclaré mercredi qu'il existait de «fortes indications» de l'implication de l'Iran dans l'incident dimanche près d'une base aérienne en Angleterre. Le site est utilisé par l'armée américaine dans sa guerre contre Téhéran.

«Il existe des indications claires selon lesquelles l'Iran aurait joué un rôle dans les événements survenus ce week-end à la base de la Royal Air Force à Fairford», a déclaré le dirigeant travailliste lors d'une interview à la BBC. L'Iran avait «catégoriquement» démenti lundi tout lien dans cette affaire.

Cinq Britanniques arrêtés

La police britannique est intervenue près de la base de Fairford dans la nuit de samedi à dimanche après un appel passé aux services d'urgence signalant «trois véhicules suspects».

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Cinq hommes, des ressortissants britanniques âgés de 23 à 25 ans, ont été arrêtés, initialement soupçonnés d'"infractions à la loi sur les explosifs» ainsi que de «préparation d'un acte terroriste», avant d'être relâchés sous caution lundi.

La police a annoncé mardi qu'«aucun engin explosif» n'avait été découvert dans les fourgons utilisés par ces hommes, mais que de l'essence en grande quantité s'y trouvait.

«Multiples pistes»

L'enquête de la police antiterroriste se poursuit «en étroite collaboration avec nos collègues des Etats-Unis», a ajouté Andy Burnham. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, avait déclaré mardi que l'affaire implique «clairement un acteur étranger», sans livrer davantage de détails. La police britannique avait dit «explorer de multiples pistes» dans cette affaire, y compris celle de l'implication d'un «Etat étranger».

L'annonce de la libération des cinq hommes avait créé la surprise au Royaume-Uni mais aussi aux Etats-Unis. Ces suspects ont été «libérés sous caution dans les conditions les plus strictes possible», a tenu à rassurer Andy Burnham mercredi.

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Réagissant aux déclarations du premier ministre britannique parlant d'un «rôle» joué par Téhéran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a écrit, sur le réseau social X: «Je peux confirmer la conviction de l'Iran, selon laquelle, la libération de prétendus terroristes travaillant pour des Etats étrangers en dit long. Vous faites fausse route».

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