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Plusieurs personnes arrêtées
Royaume-Uni: incident près d'une base militaire utilisée par l'US Air Force

La police britannique a déclaré dimanche un «incident majeur» près de la base RAF de Fairford, dans l’ouest de l’Angleterre. Des habitations sont évacuées et plusieurs hommes ont été arrêtés pour des soupçons liés aux explosifs.
Publié: il y a 20 minutes
La police britannique a évacué des habitations proche d'une base militaire utilisée par l'armée de l'air américaine.
Photo: PA
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ATS Agence télégraphique suisse

La police britannique a déclaré dimanche un «incident majeur» et évacué des habitations à proximité d'une base militaire de l'ouest de l'Angleterre utilisée par l'armée de l'air américaine. Plusieurs hommes ont été arrêtés, soupçonnés d'infractions à la législation sur les explosifs.

Des experts militaires en déminage «examinent actuellement plusieurs véhicules», a indiqué la police du Gloucestershire dans un communiqué.

Propriétés en cours d'évacuation

«Un certain nombre de propriétés sont actuellement en cours d'évacuation dans le secteur de Whelford à la suite de la déclaration d'un incident majeur», a-t-elle précisé, ajoutant que plusieurs hommes avaient été arrêtés «suspectés d'infractions à la législation sur les explosifs».

Le village de Whelford est à proximité immédiate de la base de la Royal Air Force (RAF) de Fairford, également utilisée par l'United States Air Force.

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