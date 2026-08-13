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Une audience vendredi à 11h
Luigi Mangione passe un accord avec la justice américaine

Accusé d’avoir tué le patron de UnitedHealthcare en 2024, Luigi Mangione, 28 ans, comparaîtra vendredi à Manhattan pour plaider coupable de harcèlement au niveau fédéral.
Publié: 13.08.2026 à 18:27 heures
Luigi Mangione, 28 ans, comparaîtra vendredi à Manhattan pour plaider coupable de harcèlement au niveau fédéral.
Photo: IMAGO/UPI Photo
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AFP Agence France-Presse

Luigi Mangione, accusé d'avoir tué le patron du plus gros groupe américain d'assurance santé, s'apprête à plaider coupable de faits de harcèlement devant la justice fédérale américaine, rapporte jeudi le New York Times. Agé de 28 ans, il est suspecté d'avoir tué à New York en décembre 2024 Brian Thompson, 50 ans, PDG de UnitedHealthcare, pour se venger du système américain d'assurance santé.

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Au niveau fédéral, il est poursuivi pour deux chefs d'accusation de harcèlement portant sur la traque de la victime, pour lesquels il devrait plaider coupable, ont indiqué deux sources au New York Times. Luigi Mangione doit comparaître vendredi à Manhattan.

Ses avocats et les procureurs n'avaient pas répondu dans l'immédiat aux sollicitations de l'AFP. Au niveau de l'Etat de New York, il est inculpé de meurtre. Son procès doit débuter le 8 septembre, avec la sélection du jury. Il encourt la réclusion à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle.

Une audience vendredi à 11h

Interrogé mercredi sur un possible accord en négociation avec la défense du suspect, le nouveau ministre américain de la Justice, Todd Blanche, a répondu: «Une audience est prévue vendredi à 11h (15h GMT), et c'est tout ce que nous pouvons dire pour l'instant.»


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