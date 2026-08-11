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Haute tension médiatique
Les jurés du procès pour meurtre de Luigi Mangione resteront anonymes

Luigi Mangione, accusé d’avoir tué en 2024 le PDG de UnitedHealthcare à New York, sera jugé dès le 8 septembre. Les jurés resteront anonymes, a confirmé mardi le juge, évoquant un procès sous haute tension médiatique.
Publié: 11.08.2026 à 19:33 heures
Luigi Mangione, accusé d’avoir tué en 2024 le PDG de UnitedHealthcare à New York, sera jugé dès le 8 septembre.
Photo: IMAGO/UPI Photo
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AFP Agence France-Presse

Les jurés du procès de Luigi Mangione, accusé d'avoir tué le patron du plus gros groupe américain d'assurance santé, resteront anonymes – ce qui est courant aux Etats-Unis pour les affaires les plus médiatisées –, a annoncé mardi le juge chargé de l'affaire.

Lors de la dernière audience préparatoire avant la sélection du jury le 8 septembre, qui marquera le début du procès, le magistrat de l'Etat de New York Gregory Carro n'a pas précisé les raisons de ce choix.

Dans les procès sensibles ou très médiatisés, il est commun que les juges décident de protéger l'identité des jurés pour des raisons de sécurité, ou pour les prémunir des risques de harcèlement ou d'intimidation.

Agé de 28 ans, Luigi Mangione est suspecté d'avoir tué à New York en décembre 2024 Brian Thompson, 50 ans, PDG de UnitedHealthcare, pour se venger du système américain d'assurance santé. Les faits ont été filmés par des caméras de surveillance. Le suspect a plaidé non-coupable.

«Une affirmation irresponsable»

Au niveau de l'Etat de New York, il est inculpé de meurtre et encourt la réclusion à perpétuité sans possibilité de liberté conditionnelle. Un second procès, devant la justice fédérale, est programmé en janvier 2027 pour deux chefs d'accusation de harcèlement portant sur la traque de la victime. Luigi Mangione risque la même peine.

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Lors de l'audience mardi, le juge Gregory Carro a aussi démenti les craintes exprimées par la défense quant à un accès limité du public au procès, alors que sont attendus plus de 80 médias et de nombreux supporters de l'accusé, devenu pour certains le pourfendeur des entreprises d'assurance santé auxquelles ils reprochent de privilégier leurs profits au détriment des soins.

«Il n'y a jamais eu de discussion ni de décision de ce tribunal visant à exclure le public de ces audiences, c'est même tout le contraire», a déclaré le magistrat, déplorant une «affirmation irresponsable».

Il a aussi souligné qu'il ne s'agissait pas de son «premier rodéo» en matière d'affaires très médiatisées. Présent lors de cette audience, Luigi Mangione, qui portait un costume gris sombre et une chemise blanche, ne s'est pas exprimé.

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