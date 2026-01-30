DE
En plein centre de New York
Meurtre d'un patron d'assurance: Luigi Mangione ne risque plus la peine de mort

Luigi Mangione, accusé du meurtre d'un magnat de l'assurance santé à New York en 2024, échappe à la peine de mort après une décision d'une juge fédérale.
Luigi Mangione, suspecté du meurtre du patron du plus gros groupe d'assurance santé américain à New York en 2024, ne pourra pas être condamné à la peine de mort, a décidé une juge fédérale vendredi.

Celle-ci a rejeté les deux chefs d'accusation pour lesquels le parquet avait requis la peine de mort: le meurtre et l'utilisation d'un pistolet équipé d'un silencieux. Restent deux chefs d'accusation de harcèlement, portant sur la traque de sa victime, passibles de la prison à vie.

L'homme de 27 ans reste toutefois poursuivi pour meurtre dans une autre procédure au niveau de l'Etat de New York, dans laquelle il risque également la prison à vie.

