Un homme a été arrêté à New York pour s’être fait passer pour un agent du FBI. Il prétendait détenir des documents judiciaires pour libérer Luigi Mangione, suspecté de meurtre.

AFP Agence France-Presse

Un homme est poursuivi en justice à New York pour s'être fait passer pour un agent du FBI mandaté pour faire sortir de prison Luigi Mangione, suspecté du meurtre du patron du plus gros groupe d'assurance santé américain. Selon la plainte déposée contre lui, l'homme a été arrêté mercredi soir après s'être présenté au centre de détention du quartier de Brooklyn en assurant être «en possession de documents 'signés par un juge' autorisant la libération d'un détenu spécifique» de cette prison.

Une source judiciaire a fait savoir que le détenu en question était Luigi Mangione. L'homme arrêté avait dans son sac une fourchette à barbecue et une lame circulaire ressemblant à un coupe-pizza. Luigi Mangione, 27 ans, doit comparaître devant la justice dans deux procédures distinctes, l'une au niveau fédéral, l'autre à celui de l'Etat de New York.

Il risque encore la peine de mort



La sélection des jurés de son procès fédéral commencera le 8 septembre. Les débats débuteront le 13 octobre, si la justice exclut la peine de mort comme sanction possible. Dans le cas contraire, ils démarreront le 11 janvier 2027. La date de son procès au niveau de l'Etat, où il encourt la prison à perpétuité, n'a pas encore été fixée. Dans les deux cas, il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui.

Il est reproché à ce fils d'une famille aisée de Baltimore (Maryland, est) d'avoir tiré de sang-froid sur le directeur de UnitedHealthcare, Brian Thompson, 50 ans, dans une rue de Manhattan le 4 décembre 2024. Il s'était ensuite enfui avant d'être arrêté cinq jours plus tard dans un McDonald's en Pennsylvanie, à environ 370 kilomètres du lieu du crime.

Luigi Mangione est devenu, pour certains, le symbole de la colère des Américains à l'encontre des entreprises d'assurance santé, accusées de privilégier leurs profits au détriment des soins. Ses passages au tribunal sont systématiquement accompagnés de la présence de supporteurs, le plus souvent des jeunes femmes.