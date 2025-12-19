Rob Reiner et son épouse Michele ont été poignardés à mort dans leur villa de Brentwood. Quelques heures avant sa mort tragique, le réalisateur aurait fait des déclarations alarmantes au sujet de son fils.

Saskia Schär

Lors d'une cérémonie commémorative lundi, un des invités a révélé, selon le «Daily Mail», que Rob Reiner, poignardé à mort à son domicile le 14 décembre dernier, lui avait fait part de ses craintes à l'égard de son fils seulement quelques heures le drame.

«J'ai peur de [Nick]. Je n'arrive pas à croire que je dise ça, mais j'ai peur de mon fils. Je pense que mon propre fils pourrait me faire du mal», aurait-il encore déclaré samedi soir lors de la fête de Noël de Conan O'Brien.

Les paroles de cet invité, dont le nom n'a pas été révélé, auraient suscité une telle émotion chez les invités lors de la cérémonie commémorative que nombre d'entre eux auraient fondu en larmes. Selon le journal, la cérémonie funéraire a eu lieu dans la villa du comédien Albert Brooks à Los Angeles. Parmi les personnes présentes se trouvaient notamment Conan O'Brien et Billy Crystal et sa femme Janice.

Une fête de Noël dégénère

Selon les médias américains, les Crytal se sont précipités à la villa dès qu'ils ont appris le drame. Ils se seraient rendus sur place peu après que Romy, la fille de Rob Reiner, a trouvé le corps inerte de ses deux parents. Après avoir appelé la police, elle aurait rapidement informé Billy et Janice Crystal.

Quelques heures plus tôt, la fête de Noël de Conan O'Brien avait donné lieu à de bruyantes disputes entre Rob et son fils Nick Reiner. Le soir même, Nick Reiner aurait ensuite tué ses parents de plusieurs coups de couteau dans leur maison de Brentwood, à Los Angeles. Il a été inculpé de double meurtre. Nick Reiner n'a pas encore avoué, il est présumé innocent dans cette affaire.