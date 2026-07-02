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«Comme des animaux sauvages»
La police sauve 16 enfants d'une «maison de l'horreur» aux Etats-Unis

C’est un véritable cauchemar qui s'est déroulé dans l’Etat américain de l'Ohio. Les forces de l'ordre ont libéré seize enfants d'une maison totalement insalubre, où ils étaient entourés de montagnes de déchets et d'excréments.
Publié: il y a 13 minutes
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Les enfants vivaient dans cette maison. On ignore comment ils ont été retenus.
Photo: AP Photo/Carolyn Kaster
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Janine Enderli

C’est une découverte absolument terrifiante qu'ont faite les autorités dans l’Etat américain de l'Ohio. Pendant des années, seize enfants ont été contraints de vivre coupés du monde dans une maison totalement insalubre, submergée par les déchets et les excréments. Les policiers viennent enfin de les libérer de ce logement de l'horreur. Face aux conditions de vie que ces jeunes ont dû endurer durant quatre ans, les autorités elles-mêmes se disent profondément choquées. Ces garçons et ces filles, âgés de un an et demi à 18 ans, sont tous issus de la même famille, comme le rapporte CNN.

C'est par pur hasard que les policiers ont découvert ces enfants. Les agents s'étaient en réalité rendus à cette adresse pour une autre affaire. C'est alors qu'ils sont tombés sur les 16 enfants, qui se trouvaient «dans un état déplorable». «Nous ne savions pas qu’ils se trouveraient là», a déclaré Andy Wilson, ministre de la Justice de l’Ohio, lors d’une conférence de presse.

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«Notre bétail vit dans de meilleures conditions»

L'état des enfants était bouleversant. «Ils ressemblaient presque à des animaux sauvages.» Leurs conditions de vie étaient catastrophiques. Selon Ryan Cain, chef de la police du comté de Vinton, les enfants étaient traités «plus mal que des animaux». «Une grande partie de notre bétail vit dans de meilleures conditions», a déclaré le policier, sous le choc.

Des images qui circulent actuellement sur internet montrent l'étendue des dégâts. A travers les fenêtres de la maison délabrée, on peut voir des montagnes de détritus s'entasser, au point qu'il semble impossible de traverser les pièces. Les enfants passaient apparemment la majeure partie de leur temps dans une minuscule pièce d’à peine 12 mètres carrés. On ignore si ces enfants sont tous frères et sœurs. Sept enfants ont été admis à l’hôpital – certains par hélicoptère de secours.

Quatre membres de la famille ont été arrêtés: les parents Gary S.*, 36 ans, et Elizabeth S.*, 33 ans, ainsi que les grands-parents Gary S. Sr.*, 73 ans, et Christina S.*, 67 ans. Ils sont accusés de mise en danger d'enfants.

* Noms connus

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