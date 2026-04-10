Découvert enfermé dans une camionnette, nu et affaibli, un enfant de 9 ans aurait été séquestré plus d’un an par son père. Ce dernier a reconnu les faits, mais a affirmé qu'il avait fait cela pour le protéger de sa compagne.

Un père inculpé pour avoir séquestré son fils pendant plus d'un an dans une camionnette

Un père inculpé pour avoir séquestré son fils pendant plus d'un an dans une camionnette

AFP Agence France-Presse

Un homme de 43 ans été inculpé en France pour la séquestration pendant plus d'un an de son fils de 9 ans dans une camionnette, où celui-ci a été retrouvé nu et dénutri, a annoncé vendredi le procureur de Mulhouse (est).

La compagne du père a été inculpée pour non-assistance à mineur de moins de 15 ans en danger, ainsi que «non dénonciation de mauvais traitements, privations, agressions ou atteintes sexuelles», a précisé le magistrat, Nicolas Heitz.

Retrouvé lundi

Les gendarmes ont découvert l'enfant lundi à Hagenbach (Haut-Rhin) après avoir été alertés par une habitante qui avait entendu des «bruits d'enfant» provenant d'une camionnette garée dans une cour commune privée de plusieurs habitations.

Après avoir déverrouillé la camionnette, les militaires ont trouvé l'enfant «couché en position foetale, nu, recouvert d'une couverture sur un monticule de déchets et à proximité d'excréments». «En raison de la position assise prolongée», l'enfant, «pâle et manifestement dénutri», ne parvenait plus à marcher, a précisé le procureur. Il a été immédiatement pris en charge à l'hôpital de Mulhouse.

Le père accuse sa compagne

Le père, qui vivait avec sa compagne âgée de 37 ans et deux autres enfants – leurs filles respectives âgées de 12 et 10 ans – a reconnu avoir séquestré et privé de soins le petit garçon. Il a expliqué l'avoir «mis dans cette camionnette à partir de novembre 2024 pour le protéger car sa compagne voulait le faire interner en psychiatrie», a expliqué le procureur.

Le père a affirmé qu'il avait laissé sortir l'enfant avec lui jusqu'en mai 2025 et lui avait laissé accéder à l'appartement à l'été 2025 quand le reste de la famille était en vacances. Selon lui, sa compagne se doutait de quelque chose mais ne savait pas que son fils était dans le véhicule. Sa compagne a quant à elle contesté l'intégralité des faits.