Les Etats-Unis sont sous le choc. Casper, âgé de sept ans, est décédé en novembre 2025 d'une insuffisance cardiaque. Cet enfant en surpoids pesait 116 kilos et vivait dans des conditions catastrophiques, dans une maison totalement délabrée.

Mort d'un enfant de 116 kilos: les parents accusés de meurtre

Mort d'un enfant de 116 kilos: les parents accusés de meurtre

Janine Enderli

La mort du petit Casper O.*, âgé de seulement 7 ans, bouleverse les Etats-Unis. Le petit garçon a perdu la vie de manière tragique fin 2025. Le 4 novembre, sa mère avait appelé les secours car son fils ne respirait plus.

Selon les médias américains, la police l’a retrouvé dans une maison totalement délabrée. L’enfant a immédiatement été transporté à l’hôpital, mais il était déjà trop tard. Selon un rapport médical, le décès a été provoqué par un arrêt cardiaque, lui-même causé par une cardiomyopathie dilatée (une maladie grave du muscle cardiaque).

116 kilogrammes pour 1,28 mètre

L'obésité morbide du petit Casper a manifestement joué un rôle déterminant dans son décès. Avec un poids de 116 kilogrammes pour une taille de 1,28 mètre, le garçon pesait trois fois plus qu’un enfant en bonne santé de son âge. Son indice de masse corporelle (IMC) atteignait le score astronomique de 72, une valeur qui dépasse de très loin les seuils de l'obésité classique.

Il semble que Caspar n’ait pratiquement pas bénéficié de soins médicaux. «Cet enfant n’avait pas de pédiatre et n’a été emmené chez le médecin qu’une seule fois, à ma connaissance», a déclaré le procureur chargé de l’affaire, David Leyton, à la chaîne WJRT. Au-delà de ce manque de soins, les conditions de vie au domicile des parents étaient catastrophiques. La police a décrit les lieux comme la maison typique d'un «hoarder» (un accumulateur compulsif), un logement entièrement encombré d'objets accumulés au fil du temps.

Le procureur est sous le choc

Face à de telles découvertes, le procureur David Leyton n'a pas caché son effroi: «A première vue, il s'agit d'une souffrance cruelle et extrême infligée à cet enfant par la négligence de ses parents.»

Outre Caspar, sa sœur âgée de cinq ans vivait également dans cette maison. Les autorités n’avaient toutefois aucune connaissance de l’existence de ces enfants, car ils n’allaient jamais à l’école et semblaient grandir dans un isolement complet, coupés du monde.

Les parents, Damien, 40 ans, et Jessica O.*, 41 ans, comparaissent désormais devant le tribunal. Selon le parquet du Michigan, ils sont accusés de meurtre au deuxième degré, de maltraitance d’enfants et de torture.

*Noms connus de la rédaction