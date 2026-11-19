Les téléphones des journalistes ont été saisis jeudi par la Maison Blanche à bord d’Air Force One, après un sommet en Chine. Cette décision alimente les spéculations sur une possible rencontre avec Kim Jong Un.

La Maison Blanche confisque les téléphones des journalistes

La Maison Blanche confisque les téléphones des journalistes

AFP Agence France-Presse

La Maison Blanche a confisqué jeudi les téléphones des membres de la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One qui a quitté la Chine il y a quelques heures, «pour des raisons de sécurité», une mesure hautement inhabituelle.

«Nos téléphones nous sont retirés pour le moment pour des raisons de sécurité», a déclaré la journaliste de «pool», chargée de rapporter les faits et gestes du président américain pour le reste des médias qui ne l'accompagnent pas lors de ses déplacements.

Une étape encore secrète?

Air Force One a décollé de l'aéroport de Shenzhen, en Chine, peu après 18H45 heure locale (10H45 GMT) au terme d'une rencontre trilatérale avec le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine. Les téléphones des journalistes n'avaient pas été collectés par la Maison Blanche en mai lors de la dernière visite du président américain en Chine, a noté Jacqui Heinrich, journaliste de Fox News et présidente de l'association des correspondants à la Maison Blanche, dans un message sur X.

Alors qu'il était prévu que Donald Trump rentre directement aux Etats-Unis à l'issue du sommet, cette mesure de la Maison Blanche pourrait indiquer une étape n'ayant pas été publiquement annoncée. Donald Trump a fréquemment soulevé la possibilité d'une rencontre avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un au cours de son déplacement en Asie.