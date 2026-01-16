Une mère de 37 ans a été abattue à Minneapolis par un policier de l'immigration. Le rapport des secours décrit quatre blessures par balle, dont une à la tête.

ATS Agence télégraphique suisse

La mère de famille américaine de 37 ans tuée la semaine dernière à Minneapolis par un policier de l'immigration présentait quatre blessures par arme à feu quand les services de secours sont arrivés. C'est ce qu'affirme un rapport des pompiers cité par plusieurs médias américains.

Selon ce rapport, obtenu par le Minnesota Star Tribune, Renee Good a été retrouvée avec deux blessures à la poitrine, une au bras et une autre à la tête. Les ambulanciers ont trouvé Renee Good inconsciente dans sa voiture, du sang sur le visage et le torse. Elle ne respirait pas et son pouls était «incohérent» et «irrégulier», selon le rapport cité par le quotidien local.

Elle présentait deux blessures par balle à la poitrine droite, une à l'avant-bras gauche et une «sur le côté gauche de la tête», détaille le rapport. Du sang s'écoulait de son oreille gauche, ses pupilles étaient dilatées, précise encore le rapport. Les pompiers ont tenté en vain de réanimer la victime sur place puis dans l'ambulance la transportant à l'hôpital où son décès a été constaté.

Les appels au 911 rendus publics

Selon les transcriptions de la communication des services de secours, dont des extraits ont été publiés par plusieurs médias, un appelant au 911 (les services d'urgence) dit aux opérateurs: «il y a 15 policiers de l'ICE (la police de l'immigration). Ils lui ont tiré dessus parce qu'elle ne voulait pas ouvrir la porte de sa voiture». «Envoyez une ambulance s'il vous plaît, une ambulance s'il vous plaît», dit une autre personne au 911.

L'administration Trump soutient que le policier qui a tiré était en état de légitime défense. Jusqu'à présent, le policier mis en cause n'a fait l'objet d'aucune poursuite ni suspension.