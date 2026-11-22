La Secrétaire à l'agriculture des Etats-Unis a été désavouée par une juge californienne. Des employés s'étaient plaints d'un ton trop religieux dans des voeux envoyés pour Pâques et Noël.

La cheffe parle de Jésus dans ses voeux de Pâques, une juge la tacle

La cheffe parle de Jésus dans ses voeux de Pâques, une juge la tacle

Yannick Weber Blick Newsdesk

Les Etats-Unis se considèrent certes comme une «nation under God», on ne peut pas parler n'importe comment de Jésus dans le cadre professionnel. Brooke Rollins, Secrétaire américaine à l'agriculture, l'aura appris à ses dépens. À Noël et à Pâques, elle a coutume d'envoyer par e-mail ses voeux à ses 70'000 employés. Mais certains d'entre eux, ainsi qu'un syndicat, n'ont pas aimé le ton jugé trop prosélyte des messages.

«Notre Seigneur ressuscité»

À Pâques, cette année, Brooke Rollins a écrit par exemple le passage suivant: «Et ainsi, comme les premiers disciples qui ont rencontré notre Seigneur ressuscité dans le Cénacle il y a presque deux mille ans, que cette Pâques nous aussi soyons vivants d'espérance, pleins de la joie pascale, et confiants dans la mission à laquelle chacun de nous a été appelé».

Est-ce que ça va trop loin? Oui, a estimé une juge californienne saisie du dossier. Celle-ci, nommée jadis par Joe Biden, comme le rappelle Fox News, pense que le message pourrait violer la Constitution américaine qui garantit la liberté de religion. Elle voit dans les messages une «pression coercitive». Le but de la protection constitutionnelle «est d'interdire au gouvernement d'user de son autorité pour tenter d'influencer la décision d'une personne quant à savoir si, et comment, elle pratique sa foi. Ce tribunal exige que la secrétaire respecte ses propres directives», poursuit la juge Trina Thompson, comme le note «The Hill».

Un appel est possible

«Les employés fédéraux sont des serviteurs de l'État, pas un public captif pour les convictions religieuses personnelles de leurs supérieurs», s'est réjoui le président d'un syndicat de fonctionnaires après le jugement. «Il s'agit d'une tentative totalement inédite de bâillonner un secrétaire du Cabinet», a au contraire déclaré un porte-parole du département de l'agriculture.

La cheffe Brooke Rollins, si elle ne fait pas appel, pourrait ne plus pouvoir envoyer des voeux religieux avec son e-mail professionnel. Ou alors devoir changer de ton.