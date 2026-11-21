Grâce à un adolescent du Colorado, Kylie Arellano, portée disparue depuis 500 jours, a pu être retrouvée et libérée. Elle lui a écrit dans un jeu en ligne et lui a raconté qu'elle était retenue captive.

En bref Une jeune femme de 17 ans a été libérée après plus de 500 jours de captivité

Elle a demandé de l'aide à un jeune joueur dans un jeu vidéo en ligne

Lui et sa mère sont parvenus à localiser la maison

Angela Rosser

Dans l’univers virtuel, il est fréquent de faire la connaissance de personnes venant des quatre coins du monde. Les jeux vidéo permettent non seulement de jouer ensemble, mais aussi d’échanger et de discuter. C’est ainsi que Landon Tresp, un adolescent de 16 ans originaire du Colorado, a vécu une rencontre inoubliable. Alors qu’il jouait en ligne à «Among Us» avec Kylie Arellano, âgée de 17 ans, leur partie a rapidement pris une tournure totalement différente.

La jeune femme lui a dit qu'elle était retenue contre son gré et lui a demandé de l'aide. «Elle a commencé à me raconter tout ce qu'il se passait dans la maison et qu'on ne la laissait pas partir», raconte-t-il à la chaîne de télévision RTL.

La mère et son fils retrouvent le suspect

En effectuant quelques recherches, l'adolescent de 16 ans a fini par retrouver un avis de disparition correspondant. Il s'est immédiatement tourné vers sa mère, Khristina Tresp: «Il m'a montré l'article ainsi que les messages qu'elle lui avait envoyés dans le chat», raconte-t-elle. Cette dernière a alors contacté la jeune femme et lui a promis de faire tout ce qui était en son pouvoir pour l'aider.

Ensemble, la mère et le fils sont parvenus à localiser la maison où Kylie était retenue, dans l'Oregon, aux Etats-Unis. Ils ont aussi prévenu la mère de la victime. Le FBI a ensuite été alerté. «Ils étaient tous sans voix: quelqu'un de l'extérieur avait trouvé ce qu'ils cherchaient désespérément», explique Khristina Tresp. Grâce à l'intervention des autorités, Kylie Arellano a pu être libérée et retrouver les siens après plus de 500 jours de captivité, au cours desquels elle aurait été battue et agressée sexuellement à plusieurs reprises.

Un téléphone avec Wi-Fi comme sauveur

Le suspect est Adam Harmel, 39 ans. Il aurait rencontré l'adolescente, alors âgée de 15 ans, en ligne, puis aurait parcouru 700 kilomètres de l'Oregon à l'Utah pour aller la kidnapper, selon l'acte d'accusation.

Il aurait ensuite retenu Kylie dans sa cave. Plus tard, Kylie aurait reçu un téléphone sans réseau mobile, mais avec une connexion Wi-Fi. Elle a ainsi lancé «Among Us» et discuté avec Landon Tresp. La mère de l'adolescent se dit aujourd'hui fière que son fils ait pris l'alerte au sérieux plutôt que de détourner le regard.

Selon le quotidien «Bild», cet enlèvement n'est pas la première affaire visant Adam Harmel. En 2024, il aurait agressé sexuellement une fillette de six ans dans son voisinage, des faits pour lesquels il n'a cependant pas été inculpé.

Libérée grâce à une commande de burger

Ce sauvetage inhabituel n'est pas une première. Une femme de New York a pu être libérée des griffes de son tortionnaire en commandant un burger.

La jeune femme de 24 ans a fait connaissance avec un homme en ligne, avant de le rencontrer, rapporte la chaîne AbcNews. L'homme de 32 ans l'aurait ensuite agressée, violée et retenue captive. Il lui aurait ensuite pris son téléphone pour couper tout contact avec l'extérieur. Lorsqu'elle a demandé si elle pouvait commander quelque chose à manger, il le lui a rendu. Elle a écrit dans la zone de commentaires: «Appelez la police, s'il vous plaît.»

Lorsque l'homme a ouvert la porte au livreur, la police l'attendait. L'homme de 32 ans a été condamné en 2024 à au moins 34 ans de prison pour des infractions sexuelles commises sur trois femmes.

De l'aide dans une clinique vétérinaire

En Floride, une femme a profité d'une visite chez le vétérinaire pour appeler à l'aide. En 2018, pendant deux jours, Jeremy Floyd, âgé de 39 ans, aurait séquestré sa compagne à leur domicile. Il l'aurait battue et menacée avec une arme à feu.

Elle a finalement réussi à le convaincre que son chien devait voir un vétérinaire. D'après la police, il l'a accompagnée tout en restant armé, la menaçant en chemin de la tuer elle et sa famille. Une fois à la clinique, la victime est parvenue à glisser un billet à un membre du personnel sur lequel était écrit: «Appelez la police. Mon compagnon me menace. Il a une arme. Ne lui dites rien, s'il vous plaît.» Les forces de l'ordre sont intervenues et ont pu arrêter Jeremy Floyd.