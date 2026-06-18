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«Le chrono est lancé»
JD Vance envisage de se rendre en Suisse ce week-end pour négocier avec l'Iran

Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban. Une cérémonie de signature aura lieu le vendredi 19 juin à Genève.
Publié: il y a 56 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 21 minutes
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Dimitri Faravel, Mathilde Jaccard, Olalla Piñeiro Trigo, Etienne Daman et Leo Vonlanthen
17:55 heures

La période de négociation de 60 jours avec l'Iran commence ce jeudi

Le vice-président américain JD Vance a dit jeudi que la période de négociations de 60 jours avec l'Iran prévue dans le protocole d'accord entre les deux pays s'ouvrait le jour même. «Nous allons commencer les 60 jours, lancer le chrono aujourd'hui», a-t-il dit pendant une conférence de presse à la Maison Blanche.

Photo: keystone-sda.ch

Il a ajouté que les Etats-Unis avaient levé leur blocus contre les ports iraniens en application du protocole d'accord signé avec l'Iran.

Les forces américaines «ont laissé plus d'une douzaine de bateaux passer au travers de notre blocus maritime et donc nous respectons nos engagements», a-t-il dit pendant une conférence de presse à la Maison Blanche.

Il a dit qu'il comptait se rendre en Suisse pour négocier avec l'Iran, en disant que le déplacement pourrait avoir lieu «ce week-end», mais sans pouvoir le garantir. «Nous pensions que ces négociations techniques allaient commencer à un moment ou un autre ce week-end. C'est toujours le projet mais cela pourrait changer parce qu'il n'est pas facile d'avoir des réponses d'un pays comme l'Iran, donc nous allons essayer de savoir quand exactement cela se produira. Je présume ce week-end mais je n'en suis pas sûr», a dit le vice-président américain.

Source: AFP

17:42 heures

Netanyahu appelle à préserver la «relation vitale» avec Washington après l'accord

Photo: keystone-sda.ch

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a souligné jeudi l'importance de maintenir des liens étroits entre Israël et les Etats-Unis après la conclusion de l'accord irano-américain, rappelant que Washington avait été aux côtés d'Israël pendant la guerre contre l'Iran.

«Le combat n'est pas terminé, et d'autres défis nous attendent. Ils exigent du discernement, une défense résolue des intérêts sécuritaires d'Israël et, en même temps, la préservation de notre relation vitale avec nos amis américains, qui se sont tenus à nos côtés dans ce combat, un partenariat que nous apprécions profondément», a déclaré le Premier ministre israélien lors d'une cérémonie, selon un communiqué diffusé par son cabinet.

Source: AFP

13:16 heures

Le président iranien salue un accord «historique» avec les Etats-Unis

Le président iranien Massoud Pezeshkian a vanté jeudi un accord "historique" avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au lendemain de la signature du document par Donald Trump et lui-même.

Photo: AFP

«Il s'agit d'un document historique et d'un message émanant d'un Iran puissant: la paix sera instaurée dans le respect mutuel», a déclaré le dirigeant sur les réseaux sociaux.

Source: AFP

08:33 heures

Le sommet du Bürgenstock est maintenu, indique le DFAE

La signature à distance, dans la nuit de mercredi à jeudi, du protocole d'accord par les présidents iranien, Massoud Pezshkian, et américain, Donald Trump, a fait naître des doutes sur la nécessité de maintenir le sommet prévu au Bürgenstock, dans le canton de Nidwald, lequel devait initialement être consacré à la signature du protocole.

Photo: AFP

Le ministère suisse des Affaires étrangères a confirmé jeudi matin la tenue de «premières négociations» vendredi près de Lucerne sur la mise en oeuvre du protocole d'accord noué entre les Etats-Unis et l'Iran.

«Compte tenu de la situation actuelle, les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que les médiateurs que sont le Pakistan et le Qatar et d'autres pays impliqués, devraient se rencontrer demain au Bürgenstock pour des négociations préliminaires sur la mise en œuvre de l'accord», a fait savoir la diplomatie helvétique. 

14:52 heures

Les armes nucléaires n'ont apporté aucun avantage à l'accord

L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient prouve que les armes nucléaires n'offrent aucun avantage stratégique, a conclu jeudi l'ONG Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN).

L'ICAN souhaite que les gouvernements «tirent la bonne conclusion d'une guerre dans laquelle les armes nucléaires se sont révélées à la fois dangereuses et stratégiquement non pertinentes», selon un communiqué.

L'accord destiné à stopper un conflit qui a ébranlé l'économie mondiale, signé mercredi par le président américain, Donald Trump, et le président iranien, Masoud Pezeshkian, jette les bases de négociations détaillées sur le programme nucléaire iranien et sur un allègement des sanctions visant Téhéran.

Source: AFP

14:41 heures

Trois morts dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban

Trois personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes dans le sud du Liban jeudi, selon un média d'Etat, malgré la signature de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran qui prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts de la région, dont le Liban.

L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a indiqué qu'un «drone ennemi a visé une voiture» dans la région de Kfar Tebnit, où les forces israéliennes ont avancé en profondeur, faisant deux tués. Elle avait annoncé «un tué et un blessé grave», dans un premier temps. Un autre drone a tué un homme dans le village voisin de Zebdine, selon l'Ani.

De son côté, l'armée israélienne a annoncé jeudi la mort d'un de ses soldats, la veille, lors d'un incident dans le sud du Liban au cours duquel sept autres militaires ont été blessés.

Source: AFP

12:46 heures

L'Iran affirme que son programme balistique n'est pas au menu des négociations

L'Iran a affirmé jeudi que son programme balistique n'était pas au menu des négociations à venir avec les Etats-Unis, au lendemain de la signature d'un protocole d'accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

«Les missiles iraniens servent à être tirés, pas à être négociés», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Esmaïl Baghaï dans un entretien à la télévision d'Etat: «les capacités de défense iraniennes ne feront pas l'objet de discussions, d'aucune façon, avec qui que ce soit».

Les présidents américain Donald Trump et iranien Massoud Pezeshkian ont signé mercredi à distance un protocole d'accord visant à mettre un terme au conflit déclenché par une attaque israélo-américaine sur l'Iran le 28 février, et qui s'est propagé à une grande partie du Moyen-Orient.

12:46 heures

Le pétrole baisse après la signature de l'accord entre Iran et Etats-Unis

Les cours du pétrole baissent jeudi au lendemain de la signature du protocole d'accord entre les Etats-Unis et l'Iran dans lequel Téhéran s'engage à rouvrir immédiatement le détroit d'Ormuz. Vers 09H30 GMT (11H30 à Paris), le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, perdait 2,06% à 77,91 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juillet, tombait de 2,63% à 74,77 dollars. Avec cet accord, les Etats-Unis, l'Iran et leurs alliés respectifs «déclarent la cessation immédiate et permanente des opérations militaires sur tous les fronts, y compris au Liban».

Et l'Iran et les Etats-Unis «s'engagent à négocier et à conclure l'accord final dans un délai maximum de 60 jours, extensible d'un commun accord». Mais surtout pour le marché pétrolier, l'Iran s'engage à «assurer la sécurité du passage des navires commerciaux, sans frais pendant 60 jours uniquement, du golfe Persique vers la mer d'Oman, et inversement».

11:51 heures

Pour Trump, ceux qui critiquent l'accord avec l'Iran sont «jaloux», «malhonnêtes» ou «stupides»

Donald Trump a dénoncé jeudi sur son réseau Truth Social les voix qui dénoncent le protocole d'accord signé la veille avec l'Iran pour mettre fin à la guerre et le jugent trop favorable à la république islamique.

Photo: keystone-sda.ch

«Ces imbéciles, qui pensent que je n'ai pas été assez dur avec l'Iran, alors que la Bourse vient d'atteindre un RECORD HISTORIQUE et que les prix du pétrole sont en train de 'chuter', sont soit jaloux, soit malhonnêtes, soit stupides», a-t-il estimé.

Source: AFP

11:25 heures

L'AIEA se dit prête à avancer sur les «mesures concrètes»

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) s'est dite jeudi prête à commencer à définir les «mesures concrètes» qui devront être prises, après la signature de l'accord entre l'Iran et les Etats-Unis qui prévoit la dilution des stocks d'uranium iranien sous supervision de l'organisation.

«Maintenant, c'est à nous de nous asseoir avec nos collègues américains et iraniens, et de commencer à définir les mesures concrètes qui devront être prises» dans le cadre de négociations à venir sous 60 jours, a déclaré à la presse à Genève le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi.

Source: AFP

11:23 heures

La Suisse salue la signature de l'accord Iran-Etats-Unis

La Suisse a salué jeudi la signature du protocole d'accord entre l'Iran et les Etats-Unis. Ce document constitue «une étape importante en vue d'une désescalade» au Moyen-Orient, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Photo: keystone-sda.ch

A l'heure actuelle, il est toujours prévu que les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que les médiateurs pakistanais et qataris et les autres pays concernés se réunissent demain au Bürgenstock (NW) pour entamer les premières négociations sur la mise en œuvre de l'accord, précise-t-il dans une déclaration transmise à Keystone-ATS.

Selon les services d'Ignazio Cassis, aucune autre information ne peut être fournie pour l'instant «concernant l'ordre du jour et les détails» de cette réunion. Une signature formelle par le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, était initialement prévue en Suisse centrale à la fin de la semaine.

Source: AFP

09:50 heures

Pékin «salue» la signature par l'Iran et les Etats-Unis d'un accord d'arrêt des hostilités

Pékin a dit jeudi saluer la signature par les présidents américain et iranien d'un protocole d'accord prévoyant la cessation immédiate de leurs hostilités, et a appelé les deux camps à des compromis dans la prochaine phase de leurs négociations.

La signature «revêt une signification positive pour apaiser les tensions et renforcer la dynamique du cessez-le-feu. La Chine salue cette évolution», a dit un porte-parole des Affaires étrangères, Lin Jian. «La Chine espère qu'aussi bien les Etats-Unis que l'Iran aborderont la deuxième phase des négociations de manière rationnelle et pragmatique, et feront des concessions réciproques», a-t-il ajouté lors d'un point presse régulier à Pékin.

Source: AFP

08:24 heures

Le protocole d'accord a été signé à distance par les deux présidents

Les présidents américain et iranien ​ont chacun signé à distance mercredi soir le protocole d'accord​ dans lequel Téhéran s'engage à diluer son uranium enrichi dans le cadre de futures négociations, en échange de la levée des sanctions de Washington.

Le protocole d'accord, qui inclut le front libanais, a été signé par Donald Trump à Versailles, où il est actuellement en visite, a indiqué à l'AFP un responsable américain. Le texte a été signé par le président iranien Massoud Pezeshkian et son homologue américain, a déclaré de son côté le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï.

Photo: AFP

Source: AFP

08:21 heures

L'accord «acte l'échec des Etats-Unis», assène le négociateur en chef iranien

Le chef de l'équipe de négociation iranienne, Mohammad Bagher Ghalibaf, a estimé que l'accord censé être signé vendredi en Suisse après plus de trois mois de guerre au Moyen-Orient sonnait comme une défaite pour Washington.

Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire

«Cet accord acte l'échec des Etats-Unis. Les gens en prendront connaissance et tireront leurs propres conclusions», a déclaré à la télévision d'Etat tard mercredi soir celui qui est aussi président du Parlement iranien, peu après la publication du texte par les deux parties.

Mohammad Bagher Ghalibaf doit assister à la signature du protocole d'accord avec le vice-président américain JD Vance, lors d'une cérémonie prévue vendredi au Bürgenstock

Source: AFP

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