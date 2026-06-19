Le détroit d'Ormuz est à nouveau ouvert
Après un blocus de 110 jours, le détroit d’Ormuz est de nouveau ouvert! Les principales compagnies maritimes y font déjà transiter leurs pétroliers géants, comme l’indique la société d’analyse de données maritimes Lloyd’s List Intelligence.
De grandes compagnies maritimes comme le groupe Grimaldi, Cosco, Knutsen et NYK font à nouveau passer leurs pétroliers par cette route. Le rapport indique également que deux pétroliers iraniens transportant du pétrole brut, appartenant à la Compagnie nationale iranienne de transport maritime (NITC), soumise à des sanctions, y ont été aperçus.
La période de négociation de 60 jours avec l'Iran commence ce jeudi
Le vice-président américain JD Vance a dit jeudi que la période de négociations de 60 jours avec l'Iran prévue dans le protocole d'accord entre les deux pays s'ouvrait le jour même. «Nous allons commencer les 60 jours, lancer le chrono aujourd'hui», a-t-il dit pendant une conférence de presse à la Maison Blanche.
Il a ajouté que les Etats-Unis avaient levé leur blocus contre les ports iraniens en application du protocole d'accord signé avec l'Iran.
Les forces américaines «ont laissé plus d'une douzaine de bateaux passer au travers de notre blocus maritime et donc nous respectons nos engagements», a-t-il dit pendant une conférence de presse à la Maison Blanche.
Il a dit qu'il comptait se rendre en Suisse pour négocier avec l'Iran, en disant que le déplacement pourrait avoir lieu «ce week-end», mais sans pouvoir le garantir. «Nous pensions que ces négociations techniques allaient commencer à un moment ou un autre ce week-end. C'est toujours le projet mais cela pourrait changer parce qu'il n'est pas facile d'avoir des réponses d'un pays comme l'Iran, donc nous allons essayer de savoir quand exactement cela se produira. Je présume ce week-end mais je n'en suis pas sûr», a dit le vice-président américain.
Source: AFP
Pas de discussions vendredi au Bürgenstock
Les discussions prévues vendredi entre les Etats-Unis et l’Iran au Bürgenstock n’auront pas lieu. Elles ont été reportées.
«La Suisse reste à disposition et poursuit les préparatifs», a affirmé à Keystone-ATS le porte-parole du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) Nicolas Bideau. Elle «reste pleinement engagée dans ses efforts pour favoriser le dialogue».
Après la signature mercredi de leur protocole d’accord, les Etats-Unis et l’Iran auraient dû formellement lancer vendredi les 60 jours de négociations vers un accord final, notamment sur le nucléaire. Le mémorandum est toutefois entré en vigueur.
Attendus, le vice-président américain JD Vance et le président du Parlement iranien Mohammad Ghalibaf ont reporté leur déplacement.
Source: ATS
JD Vance ne partira pas jeudi pour la Suisse pour les pourparlers avec l'Iran
Le vice-président des Etats-Unis JD Vance ne se rendra finalement pas en Suisse jeudi soir pour entamer les pourparlers en vue d'un accord final avec l'Iran, a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué, après la signature d'un protocole d'accord entre les deux pays la veille.
«Les plans pour les discussions techniques à venir n'ont pas été finalisés, et la délégation américaine s'est préparée à partir à la première opportunité. Mais la logistique pour ces négociations n'a jamais été simple ni prévisible. Pour le moment, le vice-président ne partira pas ce soir», détaille le communiqué.
JD Vance avait auparavant affirmé que le délai de 60 jours pour l'accord final de paix entre les Etats-Unis et l'Iran courait à partir de jeudi et qu'il pourrait se rendre «ce week-end» en Suisse, mais sans pouvoir le garantir.
Source: AFP
Le Hezbollah fait état d'affrontements avec l'armée israélienne
Le Hezbollah pro-iranien a annoncé en fin d'après-midi des affrontements entre ses combattants et une unité de l'armée israélienne dans le sud du Liban, quelques heures après des frappes israéliennes qui ont fait trois morts.
Depuis 17h30 locales (16h30 en Suisse, «les combattants de la Résistance islamique sont engagés dans des affrontements (...) contre une unité de l'armée ennemie israélienne qui tentait d'avancer depuis la ville d'Arnoun vers la périphérie de Kfar Tebnit», près de Nabatiyé, précise un communiqué du Hezbollah.
Alors que «depuis quatre jours, l'armée ennemie tentait de progresser» dans le secteur, les combattants du Hezbollah l'ont contrainte à «battre en retraite et déployer des hélicoptères (...) durant la nuit, pour évacuer ses pertes», a affirmé le mouvement chiite.
Selon Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, les Casques bleus ont également rapporté des échanges de tirs mercredi et jeudi.
Source: AFP
Macron ne croit pas que la guerre «soit totalement terminée»
Emmanuel Macron a estimé jeudi sur France 2 qu'il ne «croyait pas» que la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran «soit totalement terminée», en dépit d'un accord signé la veille par Donald Trump à Versailles.
«C'est toujours mieux d'avoir un accord que la guerre, surtout quand il peut y avoir des risques d'escalade», a ajouté le président français. «On rentre dans une nouvelle phase qui est celle de la coopération, du dialogue, qui est mieux que la guerre».
Le chef de l'Etat a rapporté que la décision du président américain de signer l'accord avec l'Iran à Versailles, lors d'un dîner auquel il l'avait convié à l'issue du sommet du G7 à Evian, «s'est faite de manière assez spontanée».
Source: AFP
Le guide suprême tempère l'euphorie américaine après l'accord
Le guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a affirmé jeudi que les négociations pour parvenir à un accord final avec les Etats-Unis se tiendraient en «face à face», sans que cela n'implique d'accepter le «point de vue de l'ennemi».
«Il est évident que les négociations en face-à-face qui se tiendront à l'avenir ne présagent pas de l'acceptation du point de vue de l'ennemi», a déclaré le dirigeant – qui n'est pas apparu en public depuis sa désignation – dans un message lu à la télévision d'Etat, sa première réaction à la signature d'un protocole d'accord américano-iranien visant à mettre fin à la guerre entamée le 28 février.
Source: AFP
Trump affirme que l'accord avec l'Iran est «une victoire» pour les Etats-Unis
Donald Trump a jugé jeudi que l'accord avec l'Iran, jugé trop favorable à Téhéran par ses opposants, était une «victoire» pour les Etats-Unis.
«Il n'y a pas de paiement de 300 milliards de dollars à l'Iran par les Etats-Unis. Ce sont des informations mensongères! Tout ce que les Etats-Unis y trouvent c'est un succès, des prix du pétrole en baisse et une victoire. Regardez le marché boursier!» a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.
Source: AFP
Netanyahu appelle à préserver la «relation vitale» avec Washington après l'accord
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a souligné jeudi l'importance de maintenir des liens étroits entre Israël et les Etats-Unis après la conclusion de l'accord irano-américain, rappelant que Washington avait été aux côtés d'Israël pendant la guerre contre l'Iran.
«Le combat n'est pas terminé, et d'autres défis nous attendent. Ils exigent du discernement, une défense résolue des intérêts sécuritaires d'Israël et, en même temps, la préservation de notre relation vitale avec nos amis américains, qui se sont tenus à nos côtés dans ce combat, un partenariat que nous apprécions profondément», a déclaré le Premier ministre israélien lors d'une cérémonie, selon un communiqué diffusé par son cabinet.
Source: AFP
Les armes nucléaires n'ont apporté aucun avantage à l'accord
L'accord entre les Etats-Unis et l'Iran pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient prouve que les armes nucléaires n'offrent aucun avantage stratégique, a conclu jeudi l'ONG Campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires (ICAN).
L'ICAN souhaite que les gouvernements «tirent la bonne conclusion d'une guerre dans laquelle les armes nucléaires se sont révélées à la fois dangereuses et stratégiquement non pertinentes», selon un communiqué.
L'accord destiné à stopper un conflit qui a ébranlé l'économie mondiale, signé mercredi par le président américain, Donald Trump, et le président iranien, Masoud Pezeshkian, jette les bases de négociations détaillées sur le programme nucléaire iranien et sur un allègement des sanctions visant Téhéran.
Source: AFP
Trois morts dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban
Trois personnes ont été tuées lors de frappes israéliennes dans le sud du Liban jeudi, selon un média d'Etat, malgré la signature de l'accord entre les Etats-Unis et l'Iran qui prévoit la fin de la guerre sur tous les fronts de la région, dont le Liban.
L'Agence nationale d'information (Ani, officielle) a indiqué qu'un «drone ennemi a visé une voiture» dans la région de Kfar Tebnit, où les forces israéliennes ont avancé en profondeur, faisant deux tués. Elle avait annoncé «un tué et un blessé grave», dans un premier temps. Un autre drone a tué un homme dans le village voisin de Zebdine, selon l'Ani.
De son côté, l'armée israélienne a annoncé jeudi la mort d'un de ses soldats, la veille, lors d'un incident dans le sud du Liban au cours duquel sept autres militaires ont été blessés.
Source: AFP
Le président iranien salue un accord «historique» avec les Etats-Unis
Le président iranien Massoud Pezeshkian a vanté jeudi un accord "historique" avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, au lendemain de la signature du document par Donald Trump et lui-même.
«Il s'agit d'un document historique et d'un message émanant d'un Iran puissant: la paix sera instaurée dans le respect mutuel», a déclaré le dirigeant sur les réseaux sociaux.
Source: AFP