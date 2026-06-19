La période de négociation de 60 jours avec l'Iran commence ce jeudi

Le vice-président américain JD Vance a dit jeudi que la période de négociations de 60 jours avec l'Iran prévue dans le protocole d'accord entre les deux pays s'ouvrait le jour même. «Nous allons commencer les 60 jours, lancer le chrono aujourd'hui», a-t-il dit pendant une conférence de presse à la Maison Blanche.

Il a ajouté que les Etats-Unis avaient levé leur blocus contre les ports iraniens en application du protocole d'accord signé avec l'Iran.

Les forces américaines «ont laissé plus d'une douzaine de bateaux passer au travers de notre blocus maritime et donc nous respectons nos engagements», a-t-il dit pendant une conférence de presse à la Maison Blanche.

Il a dit qu'il comptait se rendre en Suisse pour négocier avec l'Iran, en disant que le déplacement pourrait avoir lieu «ce week-end», mais sans pouvoir le garantir. «Nous pensions que ces négociations techniques allaient commencer à un moment ou un autre ce week-end. C'est toujours le projet mais cela pourrait changer parce qu'il n'est pas facile d'avoir des réponses d'un pays comme l'Iran, donc nous allons essayer de savoir quand exactement cela se produira. Je présume ce week-end mais je n'en suis pas sûr», a dit le vice-président américain.

Source: AFP