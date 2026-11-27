Des tempêtes violentes privent plus de 840'000 foyers d'électricité aux Etats-Unis pendant Thanksgiving. En Pennsylvanie, Virginie et Missouri, les intempéries ont causé inondations, annulations de vols et défilé reporté à New York.

En bref Des intempéries violentes frappent l'est et le centre des Etats-Unis en ce Thanksgiving 2026, privant d'électricité plus de 840'000 foyers, notamment en Pennsylvanie, Virginie et Missouri. A New York, le célèbre défilé de Macy's, prévu pour le centenaire, est reporté à samedi en raison des fortes pluies et vents.

Le Maryland a demandé à 2 millions de clients de limiter leur consommation d'eau face aux coupures de courant. A Ocean City, des vents violents ont arraché partiellement le toit d'un immeuble, et les inondations côtières persistent.

Selon FlightAware, environ 400 vols ont été annulés et 2000 retardés principalement dans l'est des Etats-Unis. 80 millions de voyageurs étaient attendus en ce jour férié, mais de nombreux grands ponts, comme celui de Commodore Barry, ont été fermés.

AFP Agence France-Presse

Des centaines de milliers d'Américains célèbrent jeudi la traditionnelle fête de Thanksgiving sans électricité en raison de violentes intempéries qui balayent l'est et le centre des Etats-Unis et ont provoqué l'annulation d'un grand défilé à New York. De fortes pluies, du vent violent et des inondations côtières frappent l'est du pays en ce jour férié aux Etats-Unis durant lequel quelque 80 millions de voyageurs sont attendus.

Principale conséquence: plus de 840'000 foyers sont privés d'électricité, selon le site spécialisé PowerOutage, surtout en Pennsylvanie et Virginie (est) et dans le Missouri (centre), où il a neigé jusqu'à 30 centimètres par endroits. Chaque dernier jeudi de novembre, les Américains célèbrent Thanksgiving en se réunissant traditionnellement en famille autour d'un grand repas, dont la dinde est la pièce maîtresse. Un festin qui se fera sans doute cette année aux chandelles dans de nombreuses maisons du pays privées d'électricité.

Dans le Maryland, l'autorité chargée de l'alimentation en eau d'une vaste zone urbaine, inquiète des conséquences des coupures de courant sur son réseau, a demandé à ses près de 2 millions de clients de réduire immédiatement leur consommation au robinet. Sur la côte du même Etat, à Ocean City, le toit d'un immeuble a été partiellement arraché, ont annoncé les pompiers de la ville, visiblement en raison du vent, tandis que les inondations provoquées par la forte houle pourraient mettre «des heures» à s'écouler, toujours selon les pompiers.

Dans les aéroports, près de 400 vols ont été annulés et près de 2000 sont en retard jeudi aux Etats-Unis, surtout dans l'est, selon le site de suivi FlightAware. Les autorités ont appelé à limiter les déplacements routiers. De nombreux grands ponts de la côte est ont été fermés, celui Commodore Barry près de Philadelphie et le long pont-tunnel de la Baie de Chesapeake, plus au sud. Dans le centre du pays, l'autorité des transports du Missouri a fait état sur X de nombreux axes couverts de neige.

Des figures gonflables géantes

A New York ce jeudi de Thanksgiving, des milliers de curieux se massent habituellement le long des rues de Manhattan pour assister au célèbre défilé de Macy's, où d'immenses ballons gonflés à l'hélium, parfois hauts de plusieurs étages et à l'effigie de personnages de dessins animés ou de la culture populaire, flottent au-dessus de la foule.

Mais «en raison des conditions météo, le 100e défilé» a été «déplacé à samedi», avaient annoncé mercredi les grands magasins Macy's. Lors d'une conférence de presse, le maire Zohran Mamdani a ensuite demandé aux New-Yorkais de «se préparer» pour la tempête, qui «sera violente», et mis en garde contre des chutes d'arbres ou de lignes électriques. Ce changement de date pour le célèbre défilé pose des questions d'organisation pour les milliers de personnes qui devaient participer, notamment les musiciens et les équipes techniques.

«Notre équipe travaille désormais à résoudre des problèmes logistiques complexes pour que le défilé puisse avoir lieu samedi», a précisé l'entreprise Macy's. C'est la première fois dans l'histoire de l'événement que la parade est reportée. Elle avait toutefois été annulée trois années consécutives, en 1942, 1943 et 1944, pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1997, la parade n'avait pas été annulée malgré une météo capricieuse. De violentes rafales avaient fait perdre le contrôle de plusieurs immenses ballons gonflables, qui avaient dérivé au-dessus des rues de Manhattan.