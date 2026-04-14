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Jakarta joue un double jeu
Des avions militaires de Trump pourraient arriver en Indonésie

Les Etats-Unis et l'Indonésie ont annoncé, lundi, un partenariat de défense «majeur» axé sur la modernisation militaire et la coopération. Jakarta examine aussi l'accès des avions militaires américains à son espace aérien.
Publié: il y a 26 minutes
Donald Trump à Davos, le 21 janvier 2026.
Photo: IMAGO/Avalon.red
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AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont annoncé lundi un partenariat de défense qualifié de «majeur» avec l'Indonésie, portant notamment sur la modernisation militaire, le renforcement des capacités et la formation, selon un communiqué conjoint.

Jakarta a indiqué qu'une proposition américaine visant à permettre aux avions militaires des Etats-Unis d'accéder à l'espace aérien indonésien faisait l'objet d'un «examen attentif», qui nécessite encore des discussions supplémentaires et un respect des procédures nationales.

«Nous élevons notre relation au rang de partenariat majeur de coopération en matière de défense, en reconnaissance de la solidité et du potentiel de nos liens bilatéraux dans ce domaine», a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth dans un communiqué publié sur X.

Selon le communiqué conjoint, ce partenariat couvre «la modernisation militaire et le renforcement des capacités», «la formation et l'enseignement militaire professionnel», ainsi que «les exercices et la coopération opérationnelle». «Les deux nations réaffirment leur engagement commun à maintenir la paix et la stabilité dans la région indo-pacifique», précise le communiqué.

Jakarta joue un double jeu

Le gouvernement indonésien a indiqué que ce partenariat représentait une «occasion de renforcer les capacités de défense nationale», tout en soulignant que «la politique étrangère libre et active, les intérêts nationaux et le plein respect de la souveraineté des Etats» seraient préservés. Selon le site d'analyse de défense Global Firepower, l'Indonésie dispose de la force militaire la plus puissante d'Asie du Sud-Est.

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Alors que Jakarta défend une posture diplomatique non alignée, le pays a rejoint l'an dernier le bloc des économies émergentes des BRICS, qui comprend notamment la Russie et la Chine. Le président indonésien, Prabowo Subianto, se trouvait lundi à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine pour des discussions sur le pétrole.

Le chef de l'Etat indonésien a également signé un accord commercial avec le président américain Donald Trump et rejoint son «Conseil pour la paix». L'indonésie occupe une position stratégique sur le détroit de Malacca, considéré par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) comme le point de passage le plus fréquenté au monde pour le pétrole et les produits pétroliers.

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