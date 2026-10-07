Christa Pike a survécu à deux injections létales au Tennessee. Ses avocats annoncent qu’elle a repris connaissance, bien que son pronostic reste incertain.

Après son exécution ratée, Christa Pike a repris connaissance et peut parler

Après son exécution ratée, Christa Pike a repris connaissance et peut parler

AFP Agence France-Presse

La condamnée qui a survécu à deux injections létales aux Etats-Unis, Christa Pike, a «repris connaissance et peut parler», ont annoncé mardi ses avocats, six jours après l'échec inédit de son exécution. «Contre toute, attente, Christa Pike est consciente, peut parler et continue à recevoir des soins médicaux vitaux», ont annoncé ses avocats dans un communiqué.

Christa Pike, 50 ans, qui devait être la première femme mise à mort depuis plus de 200 ans dans le Tennessee (sud), a survécu mercredi soir à l'administration de deux injections létales de pentobarbital, un puissant barbiturique.

Elle se trouvait depuis dans un état critique, sous assistance respiratoire, selon les informations parcellaires fournies par ses avocats, qui n'ont pas été autorisés à lui rendre visite à l'hôpital.

Pronostic incertain

«Malgré les graves blessures qu'elle a subies aux bras, elle est toujours menottée à son lit. Son rétablissement est sans précédent sur le plan médical. Son pronostic reste incertain mais nous nous attendons au minimum à une longue convalescence», ont indiqué les avocats.

«Nous continuons à demander au gouverneur du Tennessee de commuer sa peine en prison à vie sans possibilité de libération», ont-ils ajouté, rappelant les violences traumatiques, en particulier sexuelles, subies par Christa Pike depuis son plus jeune âge et ses «près de 30 ans de détention à l'isolement» dans le couloir de la mort.

Débat sur la peine de mort relancé

Selon des témoins de l'exécution ratée, Christa Pike a continué à respirer et à ronfler de façon audible après deux injections de pentobarbital. Cet échec sans précédent connu a relancé les interrogations sur l'application de la peine de mort aux Etats-Unis, en particulier sur l'injection létale, de très loin le mode d'exécution le plus fréquent.

Le gouverneur, Bill Lee, qui a ordonné jeudi la suspension des exécutions dans l'Etat et une enquête indépendante sur l'échec de celle de Christa Pike, a annoncé samedi avoir accepté la démission du chef de l'administration pénitentiaire du Tennessee (TDOC).

L'administration pénitentiaire a affirmé avoir suivi à la lettre le protocole adopté depuis la reprise des exécutions dans l'Etat en mai 2025, après un moratoire de trois ans. Le gouverneur avait décrété ce moratoire à l'époque en raison de défaillances dans la vérification de la solution mortelle administrée à un condamné.

Une survie hors norme

L'observatoire spécialisé Death Penalty Information Center (DPIC), a dénoncé «une exécution ratée sans comparaison à l'époque moderne», soulignant que Christa Pike est «la première personne à survivre à l'injection de doses létales de produits utilisés pour les exécutions».

Christa Pike a été condamnée à la peine capitale pour avoir torturé et assassiné en 1995 Colleen Slemmer, 19 ans, alors qu'elle-même avait 18 ans. Ses deux complices, également adolescents, ont échappé à la peine de mort.