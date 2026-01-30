Arrestation d'un ex-présenteur de CNN à Minneapolis

La ministre américaine de la Justice Pam Bondi a annoncé vendredi avoir ordonné l'arrestation de l'ancien présentateur de CNN Don Lemon, en lien avec les manifestations contre les opérations de la police de l'immigration dans le Minnesota.

«Sur mes instructions, tôt ce matin, des agents fédéraux ont arrêté Don Lemon» et trois autres personnes, dont une journaliste indépendante, a-t-elle écrit sur X. Elle a précisé que ces arrestations avaient eu lieu en lien avec «l'attaque» contre une église à Saint Paul le 18 janvier, lorsque des manifestants avaient perturbé un office religieux dans la capitale du Minnesota.

Pam Bondi a précisé que ces arrestations avaient eu lieu en lien avec «l'attaque» contre une église à Saint Paul le 18 janvier, lorsque des manifestants avaient perturbé un office religieux dans la capitale du Minnesota. «Don est journaliste depuis 30 ans, et son travail, protégé par la Constitution, à Minneapolis ne différait en rien de ce qu'il a toujours fait», a déclaré dans un communiqué son avocat, Abbe Lowell.

«Cette attaque sans précédent contre le Premier amendement (de la Constitution américaine, qui protège la liberté de la presse) et cette tentative évidente de détourner l'attention des nombreuses crises auxquelles est confrontée cette administration ne resteront pas sans réponse», a-t-il ajouté, assurant que son client contesterait ces accusations «avec vigueur et détermination devant les tribunaux».

Présentateur vedette de CNN jusqu'à son renvoi de la chaîne en 2023, Don Lemon travaille désormais comme journaliste indépendant. En janvier, il avait couvert une action contre la police de l'immigration (ICE) dans une église à Saint Paul, où des manifestants pensaient que le directeur adjoint du bureau local de ICE exerçait la fonction de pasteur.

Trois personnes avaient déjà été arrêtées la semaine dernière pour avoir participé à cette manifestation. La police de l'immigration mène depuis plusieurs semaines une opération d'envergure dans le Minnesota, où la mort de deux citoyens américains, Renee Good et Alex Pretti, tous deux tués par des agents fédéraux, cristallise les tensions.