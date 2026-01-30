Le cofondateur de LinkedIn dénonce «le chaos trumpiste»

Reid Hoffman, cofondateur de LinkedIn, critique vivement le «chaos trumpiste» à Minneapolis. Pour rappel, deux citoyens ont été tués par la police fédérale.

AFP Agence France-Presse

Le cofondateur de LinkedIn, poids lourd de la Silicon Valley, a dénoncé «le chaos trumpiste» mis en lumière dans «les événements tragiques» de Minneapolis, appelant ses pairs de la tech à réagir, dans une tribune au San Francisco Standard. «Davantage d'entre nous doivent cesser de considérer le chaos trumpiste comme un simple théâtre politique dont on peut se tenir à l'écart. Il est temps pour nous tous d'en faire et d'en dire davantage», écrit Reid Hoffman.

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, «trop de dirigeants de la Silicon Valley se sont déchargés de leur responsabilité de dénoncer les excès de l'administration», ajoute-t-il, estimant que «les événements tragiques de janvier à Minneapolis devraient mettre un terme à cette attitude». Ne pas réagir à ces «excès», «n'est pas une bonne stratégie», a jugé le patron de la tech, connu pour son opposition à Donald Trump. «Ce n'est pas non plus de la neutralité. C'est un choix».

Des troupes lourdement armées

Reid Hoffman a notamment soutenu financièrement la campagne de la démocrate Kamala Harris lors de la présidentielle de 2024. Non seulement deux citoyens américains, Renee Good et Alex Pretti, ont été tués par la police fédérale en janvier à Minneapolis, mais «des milliers d'autres» ont été «agressés et terrorisés» par des agents fédéraux, a-t-il encore affirmé.

«Quels que soient les candidats que vous avez soutenus par le passé ou même si (comme beaucoup de mes amis dans la Silicon Valley) vous ne faites généralement pas de politique, vous ne vouliez certainement pas cela», a estimé le cofondateur de LinkedIn et investisseur dans l'intelligence artificielle (IA).

«Une grande majorité d'entre nous désapprouve la brutalité ostentatoire du régime Trump», a-t-il insisté. «Des troupes fédérales lourdement armées, mal formées, masquées, semant le chaos dans nos villes, dans nos écoles, dans nos centres communautaires et nos foyers, n'y ont aucune place.»

L'homme d'affaires se félicite en revanche d'avoir entendu des dirigeants de la Silicon Valley «prendre la parole pour condamner les meurtres de Minneapolis et les choix politiques qui y ont conduit (...). C'est un bon début et l'Amérique a aujourd'hui besoin de bien davantage».