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«Fausses allégations»
Accusés de torture, Maduro et sa femme plaident non coupable

Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores plaident non coupable de torture devant un tribunal de New York. Détenus depuis janvier, ils sont accusés d'actes de torture sur des opposants politiques et de trafic de drogue.
Publié: il y a 14 minutes
Durant sa présidence, Nicolas Maduro a régulièrement été la cible de critiques d’associations de défense des droits humains.
Photo: AP Photo/Ariana Cubillos
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AFP Agence France-Presse

L'ancien président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores ont plaidé non coupable de torture devant un tribunal de New York jeudi.

La justice américaine a engagé ces nouvelles poursuites contre le couple, détenu aux Etats-Unis depuis janvier, qu'elle accuse d'avoir conspiré pour commettre des actes de torture contre des opposants politiques, dont des électrocutions, des passages à tabac et des simulations de noyade.

«Prisonnier de guerre»

Nicolas Maduro, qui se définit lui-même comme un «prisonnier de guerre», a qualifié ces accusations de «fausses allégations». L'ex-homme fort de Caracas et sa femme sont déjà poursuivis aux Etats-Unis pour trafic de drogue et infractions liées aux armes à feu, après avoir été capturés dans leur résidence lors d'une spectaculaire opération militaire américaine au Venezuela en janvier.

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Ils sont tous deux incarcérés dans une prison fédérale de Brooklyn sous un régime strict, sans accès aux journaux ou internet mais avec la possibilité de parler au téléphone avec leur famille et leurs avocats.Le procès du couple est prévu pour débuter le 1er juin 2027.

Tout au long de sa présidence, entre 2013 et 2026, Nicolas Maduro a été régulièrement accusé par des associations de défense des droits humains d'utiliser des moyens répressifs pour se maintenir au pouvoir. Depuis la capture de l'ex-chef d'Etat, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a pris sa suite et gouverne sous la pression de Washington, qui affirme être aux commandes du pays pétrolier.

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