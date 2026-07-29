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Après un an de gel
Les Etats-Unis débloquent finalement 600 millions de dollars pour l'Alliance du vaccin Gavi

Les Etats-Unis vont finalement débloquer 600 millions de dollars pour l'Alliance du vaccin Gavi, après avoir gelé cette aide l'an dernier. La sénatrice républicaine Susan Collins a annoncé la décision, saluant une avancée obtenue après plusieurs interventions.
Publié: il y a 51 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Gavi rassemble des donateurs publics et privés pour rendre les vaccins abordables dans les pays en développement. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis vont fournir à l'Alliance du vaccin Gavi 600 millions de dollars de financement qui avaient été gelés l'an passé par le ministre vaccinosceptique de la Santé de Trump, a annoncé mardi une influente sénatrice américaine. «C'est une bonne nouvelle qu'à la suite de nos récentes interventions le département d'Etat se soit engagé à verser la totalité des 600 millions de dollars destinés à Gavi», a déclaré l'élue Susan Collins, cheffe d'une puissante commission budgétaire au Sénat américain dans un communiqué.

Ces fonds avaient été «alloués par le Congrès» et devaient bénéficier à une organisation jouant un «rôle essentiel pour empêcher la propagation des maladies évitables à l'échelle mondiale et enrayer les épidémies avant qu'elles n'atteignent les frontières des Etats-Unis», a-t-elle ajouté. «Nous sommes reconnaissants envers les Etats-Unis de leur intention d'accorder des financements à Gavi», a réagi une porte-parole de l'Alliance auprès de l'AFP.

Créée en 2000, l'organisation Gavi réunit des donateurs publics et privés afin d'aider les pays en développement à se procurer des vaccins à des prix abordables. Elle joue également un rôle aujourd'hui dans les efforts pour développer un vaccin contre la souche rare d'Ebola Bundibugyo, au coeur de l'épidémie actuelle.

Alors que les Etats-Unis contribuaient à près d'un quart de son budget, l'administration Trump avait abruptement décidé de cesser leur financement en juin 2025. Robert Kennedy Jr., ministre américain de la Santé connu pour ses positions vaccinosceptiques, avait alors accusé l'organisation d'avoir «négligé la question essentielle» de la sécurité des vaccins et déclaré que le pays ne contribuerait «pas davantage» tant que l'alliance n'aurait pas regagné la «confiance du public». Le département d'Etat américain avait toutefois annoncé en juin s'apprêter à reprendre les négociations avec Gavi au sujet de ces financements.

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