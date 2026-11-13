Vendredi, une activité de drone non autorisée a été détectée au-dessus de la base RAF Lakenheath en Grande-Bretagne. Les forces américaines sont intervenues immédiatement, sans qu'aucun dégât ni blessé ne soit rapporté.

Une activité de drone suspecte détectée au-dessus d'une base britannique

Une activité de drone suspecte détectée au-dessus d'une base britannique

AFP Agence France-Presse

Les forces américaines sont intervenues vendredi suite à une activité de drone suspecte au-dessus d'une base de la Royal Air Force (RAF) en Grande-Bretagne, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air américaine.

Les forces américaines «sont intervenues suite à une activité non autorisée de drone au-dessus de la base de la RAF à Lakenheath. Aucun membre du personnel, aucun avion ni aucune infrastructure n'ont été touchés», a indiqué le porte-parole dans un communiqué.