AFP Agence France-Presse
Les forces américaines sont intervenues vendredi suite à une activité de drone suspecte au-dessus d'une base de la Royal Air Force (RAF) en Grande-Bretagne, a déclaré un porte-parole de l'armée de l'air américaine.
Les forces américaines «sont intervenues suite à une activité non autorisée de drone au-dessus de la base de la RAF à Lakenheath. Aucun membre du personnel, aucun avion ni aucune infrastructure n'ont été touchés», a indiqué le porte-parole dans un communiqué.
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