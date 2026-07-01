Les Palaos ont reçu un premier migrant expulsé des Etats-Unis, dans le cadre d'un accord pouvant concerner jusqu'à 75 personnes, ont indiqué mercredi les autorités de cet Etat insulaire du Pacifique.

Les Etats-Unis ont expulsé un premier migrant vers les Palaos

Les Etats-Unis ont expulsé un premier migrant vers les Palaos

AFP Agence France-Presse

Les Palaos ont accueilli un premier migrant expulsé des Etats-Unis, sur un groupe de 75 prévus au maximum, ont annoncé mercredi les autorités de ce pays insulaire du Pacifique peu peuplé. «Nous avons accueilli notre premier individu à l'aéroport fin mai, l'avons conduit à son lieu de résidence temporaire et l'avons aidé à connecter son téléphone et à s'installer», a indiqué le bureau du président des Palaos dans un communiqué à l'AFP.

Sous la présidence de Donald Trump, les Etats-Unis ont intensifié leurs efforts pour expulser les migrants sans papiers et les demandeurs d'asile, en proposant de les réinstaller dans des pays tels que l'Ouganda, le Salvador et le Rwanda. Avec quelque 20'000 habitants répartis sur des centaines d'îles volcaniques et d'atolls coralliens à environ 800 kilomètres à l'est des Philippines, les Palaos sont l'un des pays les plus petits au monde en termes de population.

Selon un protocole d'accord annoncé en décembre dernier, l'archipel d'Océanie va autoriser jusqu'à 75 ressortissants de pays tiers en provenance des Etats-Unis à vivre et travailler sur son territoire. Les migrants venant des Etats-Unis, exempts d'accusations de crimes ou délits, occuperont des fonctions utiles à l'Etat du Pacifique, ont expliqué les deux parties.

Les Palaos ont obtenu leur indépendance en 1994, mais autorisent l'armée américaine à user de leur territoire au titre d'un ancien accord de «libre association». En contrepartie, les Etats-Unis leur versent des centaines de millions de dollars en soutien budgétaire et assument la responsabilité de leur défense nationale.