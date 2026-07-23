Un plan américain de 95 milliards approuvé pour la guerre en Iran
La chambre américaine des représentants a approuvé mercredi un cadre budgétaire de 95 milliards de dollars, prévu en grande partie pour le Pentagone afin de financer la guerre contre l'Iran. Le texte est passé de justesse, par 216 contre 214. Il se dirige désormais vers le Sénat, où son sort est incertain.
Le plan prévoit 73 milliards de dollars pour les forces armées et les agences de renseignement, notamment pour financer les opérations liées à la guerre contre l'Iran, ainsi que 12 milliards de dollars d'aide aux agriculteurs affectés par la guerre commerciale menée par le président américain Donald Trump.
Dix milliards de dollars supplémentaires iraient à des programmes liés aux élections, dans le cadre d'une relance partielle du «SAVE America Act», qui exigerait une preuve de citoyenneté pour s'inscrire sur les listes électorales et une pièce d'identité avec photo pour voter.
Le projet des républicains représente leur dernière grande offensive législative avant les élections de mi-mandat en novembre, dont les résultats décideront s'ils gardent leur majorité au Congrès et détermineront donc la suite du second mandat de Donald Trump.
Source: ATS
Un pétrolier touché par un projectile dans la mer Rouge au large de l'Arabie saoudite
Un pétrolier a été touché par un «projectile non identifié» dans la mer Rouge à 70 miles nautiques au large du port saoudien d'Al Shuqaiq, a rapporté mercredi l'agence de sécurité maritime britannique UKMTO.
Le tanker a selon son capitaine été «touché par un projectile non identifié qui a provoqué un incendie à bord que l'équipage est en train de combattre», rapporte l'UKMTO, qui ajoute qu'il n'y a ni victimes ni pollution.
Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par Téhéran, ont annoncé lundi un blocus maritime de l'Arabie saoudite. Ils ont adressé mercredi des avertissements radio à des navires croisant dans la région.
Source: AFP
Les Etats-Unis ont lancé une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires iraniennes
L'armée américaine a annoncé mercredi avoir lancé une nouvelle série de frappes contre des cibles militaires en Iran.
«Les forces américaines ont lancé de nouvelles frappes contre des cibles militaires iraniennes (...) La mission se poursuivra afin de réduire davantage la capacité de l'Iran à menacer les marins civils et les navires commerciaux transitant dans les eaux» du détroit d'Ormuz, a écrit le commandement américain pour le Moyen-Orient (Centcom) sur X.
Source: AFP
L'armée du Koweït dit répondre à des «attaques de drones hostiles»
L'armée du Koweït a annoncé tôt jeudi être en train d'intercepter des «drones hostiles», après plusieurs jours de frappes iraniennes contre le pays du Golfe.
«Les défenses antiaériennes du Koweït répondent actuellement à des menaces de drones hostiles», a écrit l'armée dans un message posté sur X. «Toute explosion qui pourrait être entendue résulte de l'interception par les systèmes de défense antiaérienne» de projectiles «hostiles».
Source: AFP
L'Iran menace d'une riposte «puissante» en cas d'attaques sur ses infrastructures civiles
Le chef de la diplomatie iranienne a mis en garde mercredi les Etats-Unis contre une riposte «puissante» après les menaces de Donald Trump de bombarder centrales électriques et ponts iraniens à chaque attaque de navire dans le détroit d'Ormuz.
«Notre doctrine de défense est claire: oeil pour oeil. Toute agression contre l'Iran, y compris contre nos infrastructures, entraînera une riposte puissante», a déclaré sur X Abbas Araghchi, les forces armées estimant de leur côté que les avertissements américains répétés «n'auraient d'autres conséquences que l'extension de la guerre dans la région, voire au-delà».
Source: AFP
Trump menace de bombarder des infrastructures civiles iraniennes chaque fois que l'Iran tirera sur un navire
Donald Trump a menacé mercredi sur sa plateforme Truth Social de répliquer à toutes les prochaines attaques de navires par l'Iran dans le détroit d'Ormuz en bombardant les ponts et les centrales électriques iraniennes.
«A partir de maintenant, chaque fois que la République islamique d'Iran tirera sur un navire dans le détroit d'Ormuz (...), les Etats-Unis bombarderont et détruiront UN PONT OU UNE CENTRALE ELECTRIQUE, y compris ceux situés près de, ou dans, la capitale Téhéran», a affirmé le président américain.
Source: AFP
L'agence iranienne Tasnim fait état d'une frappe américaine sur l'île de Larak, dans le détroit d'Ormuz
L'agence de presse iranienne Tasnim a fait état mercredi d'une frappe américaine sur l'île de Larak, située dans le détroit d'Ormuz, au coeur des tensions entre Téhéran et Washington qui ont repris leurs affrontements il y a deux semaines.
«A 14h48 (10H48 GMT), l'île de Larak (sud) a été la cible d'un missile américain. Selon des habitants de la région, une forte explosion a été entendue à proximité de l'île», a indiqué l'agence Tasnim, précisant que les autorités tentaient de déterminer «l'ampleur de l'attaque» et «l'étendue des dégâts potentiels».
Source: AFP
Des sirènes d'alerte retentissent à Bahreïn, dit le ministère de l'Intérieur
Des sirènes d'alerte ont retenti mercredi à Bahreïn, a rapporté le ministère de l'Intérieur du royaume, où un correspondant de l'AFP a entendu une explosion, deux semaines après la reprise des hostilités entre l'Iran et les Etats-Unis.
«Les sirènes ont retenti (...). Les citoyens et les résidents sont priés de rester calmes et de se rendre à l'endroit sûr le plus proche», a déclaré le ministère dans un communiqué publié sur X, alors que le royaume, allié de Washington, est visé quotidiennement par l'Iran.
Source: AFP
L'Italie accueillera des pourparlers entre Israël et le Liban
L'Italie accueillera le 4 août une nouvelle session de pourparlers entre le Liban et Israël, a annoncé mercredi le ministre des affaires étrangères Antonio Tajani. Ce sera la deuxième en moins d'un mois après celle qui s'est tenue mi-juillet à Rome.
«Le 4 août, nous tiendrons une nouvelle session de dialogue», a déclaré Tajani à la chambre des députés, précisant que le premier cycle de pourparlers avait «permis de réaliser des avancées importantes dans la définition des premières zones pilotes».
Source: AFP
L'armée jordanienne fait état de tirs iraniens, quatre missiles interceptés
L'armée jordanienne a annoncé mercredi avoir intercepté quatre missiles en provenance d'Iran, précisant que deux autres étaient tombés dans des zones inhabitées, Téhéran ripostant aux bombardements américains en frappant des alliés de Washington dans la région.
«Les systèmes de défense aérienne ont détecté aujourd'hui (mercredi) six missiles provenant du territoire iranien», selon un communiqué de l'armée. Elle précise que les deux qui n'ont pas été interceptés n'avaient pas fait de victimes ni causé de dégâts.
Source: AFP
Autoriser l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz créerait un «dangereux précédent»
Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a affirmé mercredi qu'autoriser l'Iran à contrôler le détroit d'Ormuz créerait un «dangereux précédent» avec des conséquences au-delà même du Moyen-Orient, où Téhéran et Washington ont repris leurs hostilités.
«Si nous créons un précédent au Moyen-Orient où un Etat-nation peut décider de contrôler une voie navigable internationale, faire payer un péage et faire exploser des bateaux si l'on ne paie pas, nous créerons un très dangereux précédent qui se répétera dans d'autres parties du monde, y compris dans cette région», a déclaré Marco Rubio lors d'une réunion avec l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) à Manille, aux Philippines.
«Au fond, c'est très simple. L'Iran revendique le droit, dont il ne dispose en vertu d'aucun mécanisme juridique existant, de contrôler le trafic transitant par le détroit d'Ormuz», a-t-il relevé. Or, «il existe un principe fondamental en matière de liberté de navigation, et celui-ci est menacé. Je pense que l'économie mondiale est menacée, tout comme les règles qui ont régi le commerce international depuis 150 ans, et nous ne pouvons pas laisser cela se produire», a-t-il ajouté.
Téhéran verrouille de nouveau le détroit d'Ormuz et Washington a repris son blocus des ports iraniens depuis la relance il y a deux semaines des affrontements, qui menacent de s'étendre à la mer Rouge et d'affecter encore davantage l'économie mondiale. Les propos de Marco Rubio interviennent alors que la région Asie-Pacifique est elle-même confrontée aux agissements de la Chine en mer de Chine méridionale, autre voie maritime cruciale pour le commerce mondial.
Source: AFP