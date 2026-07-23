Un plan américain de 95 milliards approuvé pour la guerre en Iran

La chambre américaine des représentants a approuvé mercredi un cadre budgétaire de 95 milliards de dollars, prévu en grande partie pour le Pentagone afin de financer la guerre contre l'Iran. Le texte est passé de justesse, par 216 contre 214. Il se dirige désormais vers le Sénat, où son sort est incertain.

Le plan prévoit 73 milliards de dollars pour les forces armées et les agences de renseignement, notamment pour financer les opérations liées à la guerre contre l'Iran, ainsi que 12 milliards de dollars d'aide aux agriculteurs affectés par la guerre commerciale menée par le président américain Donald Trump.

Dix milliards de dollars supplémentaires iraient à des programmes liés aux élections, dans le cadre d'une relance partielle du «SAVE America Act», qui exigerait une preuve de citoyenneté pour s'inscrire sur les listes électorales et une pièce d'identité avec photo pour voter.

Le projet des républicains représente leur dernière grande offensive législative avant les élections de mi-mandat en novembre, dont les résultats décideront s'ils gardent leur majorité au Congrès et détermineront donc la suite du second mandat de Donald Trump.

Source: ATS