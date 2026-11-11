Au large de la Floride, le SS United States, autrefois fleuron des transatlantiques, a été immergé pour créer le plus grand récif artificiel mondial et attirer plongeurs et pêcheurs.

Un prestigieux paquebot coulé pour devenir un immense récif artificiel au large de la Floride

Un prestigieux paquebot coulé pour devenir un immense récif artificiel au large de la Floride

AFP Agence France-Presse

Un prestigieux paquebot américain, plus long que le Titanic et ayant accompli plus de 800 voyages transatlantiques dans les années 1950 et 1960, coule mercredi au large de la Floride pour y devenir «le plus grand récif artificiel au monde»... et une destination touristique.

La coque du SS United States, long de plus de 300 mètres - une trentaine de mètres de plus que le Titanic - doit progressivement se remplir d'eau dans l'après-midi jusqu'à sombrer dans les eaux du Golfe du Mexique, à une quarantaine de kilomètres de Destin, sur la côte nord-ouest de la Floride.

Pour qu'il coule sans utiliser d'explosifs, des vannes qui servaient à l'origine à alimenter son système de refroidissement ont été ouvertes, plus de 400 hublots retirés et de grands trous ouverts sur ses ponts. Ce projet de quelque 13,5 millions de dollars vise à attirer plongeurs et amateurs de pêche autour de ce récif artificiel, présenté comme «le plus grand au monde» par ses initiateurs, en créant un habitat pour la faune marine.

JFK, Monroe, Disney

Du temps de sa splendeur, l'imposant paquebot a transporté à son bord nombre de célébrités. Pêle-mêle, le président américain JFK, Marilyn Monroe, Salvador Dali ou encore Walt Disney, selon des archives. Le futur président américain Bill Clinton a également voyagé à son bord, encore jeune homme, pour aller étudier à l'université d'Oxford.

Sa première traversée transatlantique remonte à 1952, sa dernière date de 1969. Le paquebot hors d'usage doit reposer à 55 mètres de profondeur, et son pont supérieur culminer à 18 mètres sous la surface de l'eau. Il a été débarrassé de ses hautes cheminées. Avec ce nouveau récif artificiel dans les eaux du Golfe du Mexique, où il y en a déjà des centaines, «nous essayons de devenir la meilleure destination de plongée au monde», a expliqué Nick Tomecek, le porte-parole du comté d'Okaloosa, au «Washington Post».

Jusque-là, le plus grand récif artificiel du monde était un ancien porte-avions coulé il y a vingt ans au large de Pensacola, toujours en Floride. Avant son recyclage sous-marin, le SS United States a passé plus d'un quart de siècle amarré à un quai de Philadelphie (est).