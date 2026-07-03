DE
FR

Il portait un drapeau tibétain
Un homme meurt après s'être immolé par le feu devant les Nations unies

Un homme est mort après s'être immolé par le feu jeudi soir devant le siège des Nations unies à New York, a annoncé la police. Les forces de l'ordre ont été alertées vers 18h30 locales après avoir reçu un appel signalant l'incident à proximité du bâtiment.
Publié: il y a 21 minutes
Un homme est mort après s'être immolé par le feu jeudi devant le siège de l'ONU à New York, selon la police. (Image d'archive)
Photo: Shutterstock
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un homme s'est immolé par le feu jeudi devant le siège des Nations unies à New York et est décédé des suites de ses blessures, a indiqué la police de la ville. La police de New York a indiqué à l'AFP avoir reçu un appel à 18H32 (22H32 GMT) signalant qu'un homme s'était immolé par le feu à proximité du siège des Nations unies.

«Son décès a été constaté à l'hôpital Bellevue» de Manhattan, a précisé la police, qui a ouvert une enquête. Elle n'a communiqué aucun mobile pour cet acte, mais le New York Post a rapporté que l'homme avait un drapeau tibétain au moment des faits. Sollicitées par l'AFP, les Nations unies n'ont pas répondu dans l'immédiat.

Découvrez nos contenus sponsorisés
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus