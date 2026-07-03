AFP Agence France-Presse
Un homme s'est immolé par le feu jeudi devant le siège des Nations unies à New York et est décédé des suites de ses blessures, a indiqué la police de la ville. La police de New York a indiqué à l'AFP avoir reçu un appel à 18H32 (22H32 GMT) signalant qu'un homme s'était immolé par le feu à proximité du siège des Nations unies.
«Son décès a été constaté à l'hôpital Bellevue» de Manhattan, a précisé la police, qui a ouvert une enquête. Elle n'a communiqué aucun mobile pour cet acte, mais le New York Post a rapporté que l'homme avait un drapeau tibétain au moment des faits. Sollicitées par l'AFP, les Nations unies n'ont pas répondu dans l'immédiat.
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