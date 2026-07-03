Un homme est mort après s'être immolé par le feu jeudi soir devant le siège des Nations unies à New York, a annoncé la police. Les forces de l'ordre ont été alertées vers 18h30 locales après avoir reçu un appel signalant l'incident à proximité du bâtiment.

Un homme meurt après s'être immolé par le feu devant les Nations unies

Un homme meurt après s'être immolé par le feu devant les Nations unies

AFP Agence France-Presse

Un homme s'est immolé par le feu jeudi devant le siège des Nations unies à New York et est décédé des suites de ses blessures, a indiqué la police de la ville. La police de New York a indiqué à l'AFP avoir reçu un appel à 18H32 (22H32 GMT) signalant qu'un homme s'était immolé par le feu à proximité du siège des Nations unies.

«Son décès a été constaté à l'hôpital Bellevue» de Manhattan, a précisé la police, qui a ouvert une enquête. Elle n'a communiqué aucun mobile pour cet acte, mais le New York Post a rapporté que l'homme avait un drapeau tibétain au moment des faits. Sollicitées par l'AFP, les Nations unies n'ont pas répondu dans l'immédiat.