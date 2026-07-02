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Un couple installe une banderole sur l'Empire State Building
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Arrêtés par la police:Un couple installe une banderole sur l'Empire State Building

Ces images affolent la toile
Deux personnes grimpent au sommet de l'Empire State Building pour une demande en mariage

Empire State Building: deux personnes ont grimpé jusqu'au sommet de l'antenne avant d'être interpellées par la police. Elles ont déployé une banderole appelant à la paix, et l'action pourrait avoir été liée à une demande en mariage.
Publié: il y a 13 minutes
Deux personnes ont escaladé l'antenne de l'Empire State Building avant d'être arrêtées, peut-être après une demande en mariage.
Photo: WABC-TV via AP
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AFP Agence France-Presse

Deux personnes ont escaladé mercredi le sommet de l'antenne qui surplombe l'Empire State Building à New York, possiblement pour une demande en mariage, avant d'être interpellées, a rapporté la police. Sur d'impressionnantes images relayées par plusieurs médias, un homme et une femme, habillés de noir et le visage masqué, ont déployé une banderole clamant «lorsque le pouvoir de l'amour triomphera de l'amour du pouvoir, le monde connaîtra la paix».

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L'homme a ensuite posé le genou à terre dans ce qui s'apparente à une demande en mariage, avant que le couple ne s'embrasse et s'enlace. «Les deux individus ont été interpellés sans incident. Aucun blessé n'a été signalé. Les chefs d'inculpation (à leur encontre) restent à déterminer et l'enquête est toujours en cours», a déclaré à l'AFP un responsable de la police de la ville.

D'une hauteur de 443 mètres du sol jusqu'au sommet de l'antenne, l'Empire State Building, objet de nombreuses tentatives d'escalade depuis son inauguration en 1931, est accessible aux visiteurs mais extrêmement surveillé. Son antenne est notamment totalement fermée au public.

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