Le président américain assure que les stocks de munitions restent abondants. Mais selon plusieurs médias, les Etats-Unis ont pourtant déjà consommé la quasi-totalité de leurs missiles de précision et la moitié de leurs missiles Patriot en Iran.

Donald Trump s'emporte contre les journalistes qui évoquent une pénurie de munitions américaines

Donald Trump s'emporte contre les journalistes qui évoquent une pénurie de munitions américaines

Il menace de les jeter en prison

Mattia Jutzeler

La guerre en Iran met les réserves de munitions américaines sous pression. Depuis plusieurs mois, les interrogations se multiplient sur l'état réel des stocks de missiles des Etats-Unis. Désormais, plusieurs hauts responsables militaires américains estiment que les réserves de l'armée sont devenues «dangereusement basses».

Selon plusieurs sources anonymes citées par CNN, l'armée américaine aurait déjà consommé près de 80% des missiles d'interception du système THAAD. Les stocks de missiles Patriot auraient, eux, été réduits de moitié par rapport à leur niveau d'avant-guerre. Reuters rapportait également récemment que les Etats-Unis avaient utilisé «pratiquement tous» leurs missiles de précision au cours du conflit avec l'Iran.

Cette situation inquiète aussi les alliés de Washington. Des pays du Golfe comme le Qatar ou Bahreïn dépendent largement des systèmes américains de défense aérienne. Une diminution des stocks de missiles pourrait donc affaiblir leur capacité à faire face à d'éventuelles attaques venues d'Iran.

«De longues peines de prison seront requises!»

Donald Trump a vivement contesté ces informations. Selon le président américain, l'armée des Etats-Unis dispose au contraire «d'énormes quantités de munitions». «De plus, de grandes quantités sont produites et livrées aux Etats-Unis en fonction des besoins», a-t-il affirmé sur sa plateforme Truth Social.

Le locataire de la Maison Blanche s'en est également pris aux sources anonymes à l'origine de ces révélations. «Les 'informateurs' qui ont relayé ces déclarations traîtresses seront tenus pour responsables. De longues peines de prison seront requises!», a-t-il averti.

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a lui aussi attaqué les médias sur le réseau social X. En partageant une capture d'écran du reportage de CNN, il a affirmé que «cet article est faux» et lancé aux journalistes: «Vous devriez avoir honte! Nous ne détestons pas assez les médias diffusant des fausses informations.»