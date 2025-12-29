Lors d'une interview le 26 décembre 2025, Donald Trump a affirmé que les Etats-Unis avaient mené une frappe au Venezuela contre une installation liée au narcotrafic. Le gouvernement vénézuélien n'a pas commenté cette déclaration.

Trump laisse entendre que les Etats-Unis ont mené une frappe au Venezuela

ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump a confirmé lundi que les Etats-Unis avaient détruit un quai utilisé par des bateaux accusés de participer au narcotrafic au Venezuela, une possible première frappe terrestre depuis le début de la campagne militaire américaine contre le trafic de drogue en Amérique latine.

Les Etats-Unis exercent une forte pression sur Caracas depuis des mois, cherchant à pousser au départ le président Nicolas Maduro, accusé par Washington d'être à la tête d'un vaste réseau de narcotrafic.

Plus de 100 morts

Ils ont mené de nombreuses frappes contre des embarcations de trafiquants présumés, faisant plus de 100 morts dans les Caraïbes et le Pacifique. Jusqu'à présent, l'administration américaine n'a pas apporté de preuves démontrant que les embarcations visées transportaient effectivement de la drogue.

Donald Trump agite depuis plusieurs semaines la menace de frappes terrestres visant des cartels de la drogue en Amérique latine, mais aucune attaque n'a été confirmée à ce jour.

«Il y a eu une grande explosion sur la zone de mise à quai où ils chargent les bateaux de drogue. (...) Nous avons donc frappé tous les bateaux et maintenant nous frappons la zone, (...) et ça n'est plus là», a déclaré lundi le président américain depuis sa résidence Mar-a-Lago, où il a reçu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Il n'a pas révélé le lieu de cette frappe, précisant simplement qu'elle s'était produite «sur le rivage». Il a également refusé de dire qui, de l'armée ou de la CIA, avait mené cette opération. Le président républicain était interrogé par des journalistes après une allusion à une telle frappe dans un entretien diffusé vendredi.

«Nous l'avons détruite»

Dans une interview radio avec le milliardaire John Catsimatidis, l'un de ses soutiens, Donald Trump avait affirmé que les Etats-Unis avaient frappé une «grande installation» servant selon lui à la production de bateaux utilisés pour le narcotrafic. Ces informations n'ont pas encore été confirmées par la Maison Blanche ou les services de renseignement.

En parallèle, les Etats-Unis ont mené lundi une nouvelle frappe dans le Pacifique contre un bateau de trafiquants de drogue présumés, tuant deux personnes.

«Les services de renseignement ont confirmé que le navire empruntait des routes utilisées pour le trafic de drogue dans l'est du Pacifique et qu'il était impliqué dans des opérations de narcotrafic», a affirmé sur X le Southcom, le commandement américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

Au total, au moins 107 personnes ont été tuées par les frappes américaines visant des navires accusés par Washington, sans preuves, de «narcotrafic».