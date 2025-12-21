Les Etats-Unis poursuivent un pétrolier sanctionné dans les Caraïbes, s'approchant du Venezuela. Le navire Bella 1, lié à l'Iran et au Hezbollah, est visé par le blocus naval américain contre Caracas.

Les Etats-Unis poursuivent un pétrolier vers le Venezuela

ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis poursuivaient dimanche dans les Caraïbes un navire qui s'approchait du Venezuela, dans le cadre du blocus mis en place par Washington contre les pétroliers liés à Caracas, ont rapporté plusieurs médias américains.

Le navire a été identifié par ces médias comme le pétrolier Bella 1, sous sanctions américaines depuis 2024 pour ses liens avec l'Iran et le Hezbollah. Selon le site spécialisé TankerTrackers, il était en route pour le Venezuela et ne transportait pas de cargaison.

Un navire illégal

«Les gardes-côtes américains poursuivent activement un navire sanctionné (...) qui participe au contournement illégal des sanctions par le Venezuela. Il bat un faux pavillon et fait l'objet d'une ordonnance de saisie judiciaire», a affirmé un responsable américain sous couvert de l'anonymat à NBC.

Selon le New York Times, les forces américaines s'en sont approchées tard samedi et ont tenté de l'intercepter après avoir obtenu un mandat auprès d'un juge fédéral, mais le navire a poursuivi sa route.

Deux navires saisis

Les Etats-Unis, qui ont annoncé mardi la mise en place d'un blocus naval autour du Venezuela contre les pétroliers sous sanctions, ont déjà saisi deux navires accusés de transporter du pétrole vénézuélien. Le dernier a été intercepté samedi par les garde-côtes américains lors d'une opération qualifiée par Caracas de «vol et d'enlèvement».

Le président américain Donald Trump affirme que le Venezuela se sert de l'or noir, sa principale ressource, pour financer «le narcoterrorisme, la traite d'êtres humains, les meurtres et les enlèvements».

Caracas dément toute implication dans le trafic de drogue et assure que Washington cherche à renverser le président Nicolas Maduro pour s'emparer des réserves pétrolières du pays.