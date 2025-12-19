DE
Blocus pétrolier
Trump hausse le ton: il «n'exclut pas» une guerre avec le Venezuela

Donald Trump n'a pas écarté la possibilité d'une guerre contre le Venezuela, lors d'une interview diffusée vendredi, au moment où les Etats-Unis accentuent leur pression sur Caracas avec un blocus pétrolier.
Publié: il y a 16 minutes
Donald Trump a laissé planer le doute vendredi sur une possible guerre entre les Etats-Unis et le Venezuela (archives).
Photo: AARON SCHWARTZ / POOL
ATS Agence télégraphique suisse

Donald Trump n’a pas exclu l’éventualité d’une guerre contre le Venezuela lors d’une interview diffusée vendredi, alors que les Etats-Unis renforcent leur pression sur Caracas en imposant un blocus pétrolier. «Non, je ne l'exclus pas», a déclaré le président américain à la chaîne américaine NBC News, lors d'un entretien téléphonique enregistré la veille. Donald Trump accuse le président vénézuélien Nicolas Maduro, l'une de ses bêtes noires, d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue, ce que l'intéressé dément.

Nicolas Maduro «sait exactement ce que je veux (...). Il le sait mieux que personne», a déclaré le républicain, refusant cependant de dire si son objectif était de le renverser. Le président américain a annoncé en début de semaine un «blocus total» contre des pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela. Il a déclaré lors de l'interview que d'autres saisies de pétroliers auront lieu, après celle la semaine dernière d'un navire qui transportait des barils de brut vénézuélien.

Statu quo intolérable

Washington a déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis cet été, et mené une série de frappes visant des embarcations de trafiquants de drogue présumés dans les Caraïbes et le Pacifique. Au moins 104 personnes ont été tuées dans ces frappes depuis le début de ces opérations, sans que le gouvernement américain n'ait jamais fourni la moindre preuve que les navires visés étaient effectivement impliqués dans un quelconque trafic. En parallèle, le président américain agite depuis des semaines la menace d'une intervention terrestre.

«Le statu quo actuel avec le régime vénézuélien est intolérable pour les Etats-Unis», a souligné lors d'une conférence de presse vendredi le secrétaire d'Etat Marco Rubio, qui s'est dit «pas inquiet» par le soutien apporté par la Russie au Venezuela. Il a également affirmé que «rien n'empêcherait» Washington de mettre en place son blocus pétrolier contre le Venezuela.

