Quatre personnes tuées lors d’une frappe américaine dans le Pacifique.
0:15
Près de 100 personnes tuées
Les Etats-Unis ont frappé un navire lié au trafic de drogue dans l’est du Pacifique, tuant quatre suspects. Depuis septembre, au moins 99 personnes ont été tuées lors de frappes similaires suscitant des doutes sur leur légalité.
Publié: 03:17 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
Les USA ont frappé un bateau lié au narcotrafic dans l’est du Pacifique, tuant quatre personnes.
Photo: Capture d'écran X
AFP Agence France-Presse

Les Etats-Unis ont mené mercredi une nouvelle frappe visant un bateau selon eux lié au trafic de drogue dans l'est du Pacifique, tuant «quatre narco-terroristes», a annoncé l'armée américaine. «Les services de renseignement ont confirmé que le navire transitait le long d'une route connue pour le narcotrafic dans l'est du Pacifique et qu'il était impliqué dans des opérations de trafic de drogue», a affirmé sur X le Southcom, le commandement américain pour l'Amérique latine et les Caraïbes.

Depuis début septembre, les Etats-Unis lancent des frappes contre des navires accusés de narcotrafic dans les Caraïbes ou l'est du Pacifique, tuant au moins 99 personnes, sans fournir de preuves que ces embarcations soient impliquées dans le trafic de drogue. Des experts et l'ONU ont remis en question la légalité des opérations.

Le gouvernement de Donald Trump accuse notamment le président vénézuélien Nicolás Maduro, sa bête noire, d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue, ce que l'intéressé dément. Le déploiement américain dans la région «ne fera que s'accroître, et le choc qu'ils subiront sera sans précédent», a encore récemment averti le président américain, qui maintient le flou sur une possible intervention terrestre au Venezuela. Mercredi, les Etats-Unis ont annoncé l'envoi de troupes en Equateur, principal port de départ de la cocaïne produite dans la région, pour une «opération temporaire» contre le narcotrafic.

