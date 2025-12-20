DE
«Blocus total»
Les Etats-Unis ont saisi un nouveau pétrolier au large du Venezuela

Les forces américaines ont saisi samedi un navire transportant du pétrole lié à Caracas. Il se situait dans les eaux internationales bordant le Venezuela.
Publié: il y a 40 minutes
Washington a mis en place un blocus visant les navires transportant du pétrole vénézuélien (photo d'illustration).
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Etats-Unis ont saisi un nouveau pétrolier au large du Venezuela, ont rapporté samedi plusieurs médias américains, alors que Washington a mis en place un blocus visant les navires transportant du pétrole liés à Caracas. Les forces américaines avaient déjà saisi la semaine passée un pétrolier au large des côtes du pays, une opération qui avait été dénoncée comme de la «piraterie navale» par le président vénézuélien Nicolas Maduro.

Selon plusieurs médias, citant des responsables américains anonymes, des garde-côtes et militaires américains ont saisi samedi un pétrolier dans les eaux internationales bordant le Venezuela. Il s'agirait selon le «New York Times» d'un navire battant pavillon panaméen transportant du pétrole vénézuélien. Sollicités par l'AFP, les garde-côtes américains ainsi que le Pentagone ont refusé de commenter ces informations, renvoyant à la Maison Blanche, qui n'a pas répondu dans l'immédiat.

«Blocus total»

Le président américain Donald Trump a annoncé en début de semaine un «blocus total» contre des pétroliers sous sanctions se rendant ou partant du Venezuela et a déclaré dans une interview diffusée vendredi qu'il n'écartait pas la possibilité d'une guerre avec ce pays.

Les Etats-Unis accusent Nicolas Maduro d'être à la tête d'un réseau de trafic de drogue, ce que l'intéressé dément, et ont multiplié les mesures, économiques et militaires, pour accroître la pression sur Caracas. Washington a ainsi déployé un important dispositif militaire dans les Caraïbes depuis cet été, et mené une série de frappes visant des embarcations de trafiquants de drogue présumés dans les Caraïbes et le Pacifique.

