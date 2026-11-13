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«Raisons de sécurité»
Tous les avions sont cloués au sol aux Etats-Unis

Le régulateur de l'aviation FAA ordonne l'arrêt de tous les décollages aux Etats-Unis à cause d'un «problème de communication».
Publié: 22:38 heures
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Les avions ne peuvent plus décoller, comme ici à l'aéroport LaGuardia à New York, ce vendredi soir.
Photo: AFP
Léa Perrin - Journaliste Blick
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Léa Perrin et Yannick Weber

L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a annoncé vendredi 13 novembre une paralysie complète du trafic aérien américain à l'échelle nationale. Ce rare arrêt serait dû à une panne majeure affectant son système de contrôle aérien, selon le «New York Times».

L'agence a publié un avis indiquant que «tous les aéroports sont à l'arrêt», évoquant des «circonstances exceptionnelles». Aucun engin ne peut décoller sur le territoire en ce vendredi après-midi (16h à New York, 13h à Los Angeles) pour des «raisons de sécurité».

Selon CNN, les premiers éléments indiqueraient que le problème ne serait pas lié à une cyberattaque. Par ailleurs, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure Markwayne Mullin estime qu'il n'y a pas de raison pour l'heure de faire un lien avec la panne géante de Microsoft de cette fin de semaine.

Des passagers bloqués dans des avions au sol à Los Angeles racontent que les appareils ne sont même pas autorisés à rejoindre les portes d'embarquement après avoir atterri. Alors que la panne est survenue aux alentours de 16h (heure locale sur la côte est), plus de 1000 avions étaient encore en vol à destination des aéroports américains, malgré l'interruption totale du trafic aérien selon FlightRadar24.

Nombre considérable de vols concernés

La suspension d'une durée indéterminée des décollages pourrait avoir des répercussions importantes et provoquer le retard de milliers de vols. 45 minutes après la mise en arrêt des avions, le site FlightAware comptait déjà plus de 7800 vols retardés et 350 annulations aux Etats-Unis. Au total, plus de 30'000 vols étaient censés décoller sur le reste de la journée à travers tout le pays.

La FAA a précisé que ses techniciens étaient à l'oeuvre pour déterminer l'origine du problème. Il s'agit de la troisième panne de ce type seulement dans l'histoire récente de l'aviation américaine. Le premier arrêt de vols nationaux a eu lieu le 11 septembre 2001, à la suite des attentats terroristes contre le World Trade Center à New York, et le 11 janvier 2023, en raison d'une panne de son système d'alerte aux pilotes.

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