Les Suisses ont retrouvé l'envie de faire de longs voyages: Japon, Thaïlande ou Vietnam attirent à nouveau fortement. Mais les Etats-Unis restent à la peine, dans un secteur encore fragilisé par les tensions géopolitiques et la hausse des coûts.

Les Suisses regoûtent aux longs voyages, mais boudent toujours les Etats-Unis

Les Suisses regoûtent aux longs voyages, mais boudent toujours les Etats-Unis

Sven Schumann

La guerre au Moyen-Orient a fortement perturbé le secteur du tourisme cette année. Face à une incertitude généralisée, de nombreux Suisses ont renoncé aux grands voyages. Mais il semblerait qu'ils aient retrouvé le goût de l'aventure. Le voyagiste Globetrotter constate une hausse significative des réservations depuis septembre, au même niveau que l'année précédente.

Cette reprise est particulièrement visible pour les vols long-courriers vers l'Asie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Japon se distingue comme une destination touristique de plus en plus prisée, déclare André Lüthi, président de Globetrotter. Les pays d'Asie du Sud-Est, tels que la Thaïlande et le Vietnam, connaissent aussi un fort regain des demandes. Selon André Lüthi, cette tendance démontre que les gens souhaitent voyager et découvrir de nouvelles choses, même dans un contexte difficile. «L'envie de découvrir le vaste monde est apparemment plus forte que l'incertitude liée à la situation géopolitique», affirme-t-il.

Les Suisses évitent les Etats-Unis

En revanche, les demandes de voyages vers les Etats-Unis battent de l'aile, note Globetrotter. Selon le voyagiste, les réservations sont inférieures d'environ 15% à celles de l'année dernière. Notons que Globetrotter n'est pas la seule entreprise touchée par ce ralentissement. L'ensemble du secteur du tourisme a connu une forte baisse des réservations de voyages aux Etats-Unis depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. L'Association suisse du tourisme (SRV) prévoit seulement 300'000 entrées de citoyens suisses aux Etats-Unis en 2026, soit le chiffre le plus bas depuis 2007.

Malgré la hausse des réservations, André Lüthi reste prudent, car le renchérissement des billets d'avion, entre autres, pourrait de nouveau ralentir le secteur. L'augmentation du prix du kérosène, les tensions géopolitiques et d'éventuels changements d'itinéraires risquent de rendre les voyages en avion encore plus onéreux. «Selon l'évolution des coûts, cette tendance pourrait une fois de plus influencer l'envie de voyager et les comportements en matière de réservations», explique André Lüthi.

Globetrotter subit également les conséquences de la guerre en Iran. «Le conflit au Moyen-Orient et les perturbations dans des hubs comme Doha, Dubaï et Abou Dabi ont particulièrement affecté la demande pour l'Asie et l'Afrique», déclare ce voyagiste expérimenté. Il y a quelques jours à peine, Swiss annonçait la suspension de ses vols vers Dubaï jusqu'en mars 2027 au moins. En contrepartie, la compagnie développe ses liaisons aériennes vers l'Inde et assurera deux vols quotidiens vers Delhi à partir de décembre.