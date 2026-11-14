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La panne planétaire est finie
Les services en ligne de Microsoft sont enfin rétablis

Après une panne mondiale affectant Outlook et Teams, Microsoft a rétabli ses services samedi. Le problème, causé par une «charge élevée», a perturbé des millions d'utilisateurs dans 74 pays.
Publié: il y a 2 minutes
Après une panne mondiale affectant Outlook et Teams, Microsoft a rétabli ses services samedi
Photo: IMAGO/ZUMA Press Wire
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AFP Agence France-Presse

Microsoft a indiqué samedi avoir complètement «rétabli le service», point final d'une panne mondiale de ses logiciels en ligne, comme Outlook, qui a touché depuis jeudi des millions d'utilisateurs et organisations à travers le monde. «Nous avons mené à bien nos efforts pour résoudre le problème à l'origine de l'incident et rétabli le service pour les utilisateurs et les régions qui restaient affectés», a écrit le géant américain sur X.

Microsoft avait déjà fait état la veille d'une «large reprise» de ses services et présenté ses excuses pour cette panne mondiale, précisant qu'elle était liée à «un problème technique et non à une cyberattaque ou à l'IA». La panne de Microsoft s'est propagée jeudi à l'échelle mondiale, mettant hors service des produits du groupe dans au moins 74 pays et territoires sur le continent américain, en Europe, en Asie et en Afrique, selon le site de suivi Downdetector.

Les dysfonctionnements, qui ont débuté en raison d'une «charge élevée» sur les infrastructures du groupe, ont touché sa messagerie Outlook, ainsi que sa plateforme de communication Teams et son assistant d'intelligence artificielle Copilot, a détaillé Microsoft.

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