Les nouveaux tarifs sont une bonne nouvelle, selon le directeur de la Chambre de commerce Suisse–Etats-Unis
Les nouveaux droits de douane américains de 12,5% constituent plutôt une bonne nouvelle pour les exportateurs suisses, estime Rahul Sahgal sur les ondes de la RTS vendredi à 12h30. Le directeur de la Chambre de commerce Suisse–Etats-Unis relève toutefois que la Suisse reste désavantagée par rapport à l'Union européenne.
Les nouveaux droits de douane américains de 12,5% représentent «plus de soulagement» que d'inquiétude pour les entreprises suisses, a déclaré Rahul Sahgal, directeur de la Chambre de commerce Suisse-Etats-Unis. Selon lui, ce nouveau plafond est plus favorable que le régime appliqué jusqu'à présent à de nombreux produits exportés vers les Etats-Unis.
«Ces 12,5% sont en fait mieux, en général, que ce qu'on avait jusqu'à hier soir», a-t-il expliqué. Il a rappelé que certains produits étaient auparavant soumis à leur droit de douane habituel, auquel s'ajoutait une surtaxe de 10%, ce qui portait par exemple le taux applicable à une machine taxée à 8% à un total de 18%.
La Suisse désavantagée
Rahul Sahgal reconnaît néanmoins que la Suisse reste moins bien traitée que l'Union européenne, qui bénéficie d'un taux inférieur de 2,5 points. «A la base, c'est clair, c'est 2,5% de plus», a-t-il relevé, en attribuant cet écart à l'absence en Suisse d'une législation spécifique contre le travail forcé.
Selon lui, cette différence résulte d'un choix politique américain. «Les Etats-Unis ont dit: soit vous avez une loi contre le travail forcé. L'Union européenne a une telle loi, la Suisse non», a-t-il expliqué, tout en soulignant que de nombreuses entreprises suisses ne souhaitent pas l'adoption d'une telle législation en raison des coûts supplémentaires qu'elle entraînerait.
Une approche différente mais efficace
Le directeur de la Chambre de commerce rejette toutefois l'idée que la Suisse ne lutte pas suffisamment contre le travail forcé. «Je pense que la Suisse fait assez. Mais on a une autre approche», a-t-il affirmé, estimant que la coopération avec le secteur privé est «différente, mais à mon avis pas moins efficace» que les dispositifs mis en place aux Etats-Unis ou dans l'Union européenne.
Interrogé sur la stratégie du Conseil fédéral, Rahul Sahgal a appelé à maintenir le cap. «La stratégie doit rester la même parce que je pense que cette stratégie a eu beaucoup de succès», a-t-il déclaré, rappelant que le «Joint Statement» conclu avec Washington avait permis à la Suisse de figurer «parmi les cinq pays qui sont les mieux traités» parmi la soixantaine concernée par les nouvelles mesures.
Il estime enfin que la situation devrait encore gagner en lisibilité dans les prochaines semaines. «On attend maintenant encore les résultats de cette deuxième enquête (...) sur la surcapacité. Je pense qu'on va avoir plus de visibilité», a-t-il conclu.
Source: ATS
Les Etats-Unis ne sont «pas un partenaire fiable», dénonce le PS
Les nouveaux droits de douane américains «démontrent une fois encore que les Etats-Unis de Trump ne sont pas un partenaire fiable», dénonce vendredi le PS. La politique du président américain est «irrationnelle et aléatoire».
Le parti socialiste (PS) suisse dresse un constat général: «la stratégie solitaire de complaisance de la Suisse n'a pas fonctionné.» Dès lors, «le Conseil fédéral et le ministre de l'Economie Guy Parmelin doivent cesser de tenter de plaire aux Etats-Unis en proposant sans cesse de nouvelles concessions».
«La Suisse doit se rapprocher de l'UE»
Aux yeux du co-président du PS et conseiller national vaudois Samuel Bendahan, la Suisse soit revenir sur ses promesses relatives aux assouplissements des normes d'homologation des voitures et des dispositifs médicaux en Suisse.
«Aujourd'hui, la Suisse doit impérativement se rapprocher de l'UE pour faire bloc et garantir un minimum de stabilité économique et de cohésion», réclame encore le parti
Source: ATS
La CCIG dénonce une distorsion de concurrence
La Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG) déplore l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane américains frappant les exportations suisses à hauteur de 12,5%. Elle dénonce une «distorsion de concurrence difficilement justifiable».
«Alors que l'Union européenne bénéficie d'un taux inférieur, les entreprises suisses et genevoises se retrouvent confrontées à une concurrence accrue sur le marché américain, dans des secteurs où les marges sont déjà fortement sous pression», relève la CCIG dans un communiqué. Washington crée une distorsion de concurrence difficilement justifiable et place les entreprises suisses dans une situation de net désavantage concurrentiel, selon la CCIG.
«De la mauvaise foi»
«Nous déplorons profondément une décision dont la justification se fonde sur de la mauvaise foi et qui va à l'encontre des efforts et des garanties fournis par la Suisse dans le cadre du dialogue engagé avec les Etats-Unis», souligne le directeur général Vincent Subilia, cité dans le communiqué. Et d'insister sur l'incertitude qui demeure entière pour plusieurs secteurs stratégiques de l'économie suisse, notamment l'industrie pharmaceutique et chimique.
La CCIG appelle le Conseil fédéral à poursuivre avec détermination les négociations en cours afin d'aboutir rapidement à un accord commercial juridiquement contraignant garantissant à la Suisse un accès stable, prévisible et équitable au marché américain. Un tel accord est aujourd'hui indispensable pour éviter que les entreprises suisses ne soient à nouveau exposées à des décisions unilatérales.
Source: ATS
Le PLR condamne fermement les taxes et tout protectionnisme
Le PLR «condamne de la manière la plus ferme» les nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis. «Il s'agit encore d'une mauvaise nouvelle pour les PME et la sécurité de l'emploi de toute la population», s'inquiète-t-il vendredi.
Pour rester compétitive, la Suisse doit renoncer à de nouveaux impôts, plaide le Parti libéral-radical (PLR), qui réitère son opposition à la hausse de 0,4% de la TVA soumise à votation en novembre. La Confédération n'a pas un problème de recettes mais de dépenses, estime-t-il.
Le parti demande aussi un renforcement des relations commerciales en général et la levée du blocage de l'accord de libre-échange sur le Mercosur. Il appelle le PS, les Verts et les milieux concernés de l'UDC et du Centre à abandonner leur résistance. «Miser sur le protectionnisme est irresponsable», estime le parti.
Source: AFP
Mise en garde et incompréhension du côté de l'UDC
La justification des nouveaux droits de douane imposés par les Etats-Unis est incompréhensible, juge l'UDC vendredi. «Afin d'éviter des dommages à notre économie et de préserver notre prospérité, il faut dès maintenant réduire les réglementations et conclure de nouveaux accords de libre-échange», estime le parti.
Celui-ci réitère son opposition farouche à un rapprochement avec l'Union européenne (UE): «En aucun cas la Suisse ne doit s'arrimer à une UE en crise, qui pratique le chantage et qui, par une réglementation excessive, étouffe son économie.»
Source: AFP
Une surtaxe «arbitraire» aux yeux des Vert'libéraux
Les Vert'libéraux qualifient vendredi d'"arbitraires" les nouveaux droits de douane décidés par les Etats-Unis. «Sous Donald Trump, il n'y a aucune fiabilité», critiquent-ils.
Le PVL estime que le «mur de protection artificiel» que constituent les surtaxes douanières nuit aux entreprises des deux côtés de l'Atlantique. La mesure «souligne une nouvelle fois le caractère imprévisible de la politique commerciale actuelle des États-Unis».
Le parti juge «incompréhensible» le traitement moins favorable réservé à la Suisse par rapport à l'Union européenne (UE) et à d'autres pays. Le président des Vert'libéraux Jürg Grossen invite la Confédération à «poursuivre les négociations avec détermination».
Source: AFP
La Chine dit «s'opposer» aux nouveaux droits de douane américains
La Chine a déclaré vendredi «s'opposer» aux nouveaux droits de douane américains annoncés par Donald Trump, le géant asiatique étant inclus dans une liste de dizaines de partenaires commerciaux frappés de taxes de 12,5%.
«Nous nous opposons à toute forme de mesures unilatérales en matière de droits de douane. Une guerre de droits de douane ou une guerre commerciale ne sert les intérêts d'aucune partie», a indiqué lors d'une conférence de presse régulière Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
Source: AFP
L'UE se félicite que les Etats-Unis aient respecté leurs engagements
L'Union européenne a accueilli vendredi avec soulagement les nouveaux droits de douane annoncés la veille par les Etats-Unis, après des inquiétudes liées à une amende de 890 millions d'euros qu'elle venait d'infliger au géant américain Google.
«L'UE se félicite que ce résultat soit conforme aux engagements américains sur les droits de douane» figurant dans l'accord commercial conclu l'an dernier entre Bruxelles et Washington, a réagi Olof Gill, porte-parole de la Commission européenne.
Source: AFP
Le Japon «regrette» les nouveaux droits de douane américains
Le Japon a annoncé vendredi «regretter» les nouveaux droits de douane américains annoncés par le président Donald Trump, Tokyo étant inclus dans une liste de partenaires commerciaux frappés de taxes de 12,5%.
«L'industrie et le commerce japonais sont conduits conformément aux règles internationales. Le Japon regrette que cette dernière mesure lui impose des droits de douane au seul motif qu'il n'existe aucune interdiction d'importer des produits issus du travail forcé», a déclaré le porte-parole du gouvernement, Minoru Kihara.
«Le Japon et les Etats-Unis partagent la conviction que l'accord conclu l'année dernière est universel et que les deux parties restent attachées à sa mise en oeuvre», a déclaré Minoru Kihara aux journalistes.
«Nous avons également confirmé avec les Etats-Unis qu'ils n'imposeraient pas de droits de douane supplémentaires au Japon dépassant les termes de l'accord de l'année dernière. Nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec eux», a-t-il ajouté.
Source: AFP
La Nouvelle-Zélande dénonce des droits de douane américains «extrêmement décevants»
Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a dénoncé vendredi de nouveaux droits de douane américains «extrêmement décevants», après que son pays et une soixantaine d'autres se sont vus imposer de nouvelles surtaxes par les Etats-Unis.
L'enquête américaine a été diligentée pour déterminer si les partenaires commerciaux des Etats-Unis avaient totalement éliminé de leur chaîne d'approvisionnement les produits issus du travail forcé.
Mais elle «n'a pas fourni de preuves significatives pour étayer les allégations relatives au travail forcé», a déclaré Christopher Luxon sur X. «Les droits de douane ne sont pas la solution: ils font grimper les coûts et renforcent l'incertitude pour les entreprises», a-t-il ajouté.
Ces droits de douane de 10 à 12,5% entreront en vigueur vendredi à 04h01 GMT sur les produits de grandes économies comme la Chine, l'Inde, le Japon, le Royaume-Uni, les pays de l'Union européenne, le Mexique ou le Canada. La Nouvelle-Zélande est soumise à une surtaxe douanière de 12,5%.
Source: AFP
Les surtaxes américaines sont injustifiées, dit economiesuisse
Les nouveaux droits de douane américains fixés à 12,5% pour les marchandises suisses sont incompréhensibles et injustifiés, estime l'organisation faîtière des entreprises suisses, economiesuisse. Elle rejette l'accusation de ne pas suffisamment lutter contre le travail forcé.
Cette décision «pèse sur les entreprises suisses» actives sur le marché américain et «crée des désavantages concurrentiels par rapport à des pays qui ont des taux plus bas», dont l'Union européenne et le Royaume-Uni, indique economiesuisse dans un communiqué diffusé dans la nuit de jeudi à vendredi.
L'organisation faîtière réfute en outre «fermement l'accusation selon laquelle la Suisse ne ferait pas assez pour empêcher l'importation de produits issus du travail forcé». Elle relève que le travail forcé est interdit en Suisse par la constitution, le droit civil et le droit pénal.
Economiesuisse note encore que ces nouvelles surtaxes n'éliminent pas les incertitudes. Plusieurs autres enquêtes américaines sont en cours, notamment pour une possible surcapacité industrielle. L'organisation appelle à la poursuite des négociations entre Berne et Washington, afin que ces enquêtes n'aboutissent pas à des droits de douane supplémentaires.
Source: ATS