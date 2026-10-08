La vague de morts suspectes liées à Jeffrey Epstein s'étend. Simon Andriesz, lanceur d'alerte britannique, s'est suicidé en septembre 2026 après avoir exposé les liens entre Epstein et Howard Lutnick, ancien secrétaire américain au Commerce.

Léa Perrin Journaliste Blick

Jeffrey Epstein n'a pas fini de faire des victimes. Sept ans après la mort du délinquant sexuel le plus médiatisé des Etats-Unis, les têtes ne cessent de tomber. La dernière en date s'appelait Simon Andriesz. Le lanceur d'alerte britannique avait révélé des preuves de liens entre Howard Lutnick, le secrétaire américain au Commerce, et Epstein. Sa famille a annoncé en début de semaine qu'il s'était suicidé.

Entre morts subites inexpliquées et suicides, ce nouveau décès remet en lumière le sillage mortel que le financier déchu laisse traîner derrière lui, entraînant toujours plus de victimes même après sa chute. Morts suspectes ou théories du complot? Le média britannique «The Independent» a retracé la vague de disparus liés au dossier toujours aussi brûlant d'un trafic sexuel sans fin.

1 Virginia Giuffre

Virginia Giuffre a fait la une des médias du monde entier à deux reprises: lorsqu'elle accusé Andrew Mountbatten-Windsor d'agressions sexuelles, élément déclencheur de la chute de l'ancien prince. Puis à nouveau en avril 2025, lorsqu'elle s'est suicidée, à l'âge de 41 ans.

Virginia Giuffre aurait été recrutée adolescente par Ghislaine Maxwell, complice et compagne de Jeffrey Epstein. Elle a affirmé avoir été victime du trafic sexuel mis en place par le milliardaire américain et contrainte d'avoir des relations sexuelles avec ce dernier et ses amis. Une photographie de la jeune femme avec l'ex-prince Andrew et Ghislaine Maxwell avait notamment ébranlé la royauté britannique.

Virginia Giuffre s’est battue pour faire reconnaître son témoignage dans l'affaire Epstein. Après son suicide, son avocate a déclaré que de nombreuses questions subsistaient quant à sa mort. Le père de la victime a, quant à lui, assuré que sa fille avait été manipulée et qu'il n'y avait «aucune chance» qu'elle se soit suicidée. Son livre «Nobody's girl» dans lequel elle révèle les abus et son recrutement à 16 ans, a été publié à titre posthume, jouant un rôle crucial dans l'affaire.

2 Jean-Luc Brunel

Fondateur de l'agence de mannequins MC2 Model Management (financée par Epstein) et proche collaborateur d'Epstein, Jean-Luc Brunel figurait parmi les hommes accusés par Virginia Giuffre d'avoir participé au trafic sexuel. Le Français a notamment été accusé d'avoir procuré des jeunes filles au financier en leur promettant des contrats de mannequinat.

Il a été arrêté en 2020, accusé de viol et de trafic de mineurs. Jean-Luc Brunel a été détenu à la prison de La Santé de Paris pendant une année durant laquelle il a continué à nier son implication, tout en réclamant 50 millions à Epstein via une plainte civile pour les dommages répercutés sur son agence de mannequin. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule en février 2022. Virginia Giuffre n'a jamais eu l'occasion d'affronter Brunel lors d'un procès définitif.

3 Daniel Siad

«Pas de trace de violence récente», mais pas de cause directe de décès non plus. La mort de Daniel Siad en juillet 2026 soulève de nombreuses questions. Ce recruteur de mannequins de 69 ans a été retrouvé mort à son domicile parisien.

Le nom de Daniel Siad figurait des milliers de fois dans «Epstein files», les dossiers révélés par la Justice américaine en début d'année. Il fournissait notamment à Epstein des photos et des mensurations de jeunes femmes repérées en Europe. «Je me sens comme un pêcheur. Parfois je fais de bonnes prises, parfois rien du tout», écrivait-il à Epstein. Visé par une enquête pour trafic d'êtres humains et viol, il n'a toutefois jamais été arrêté. Il avait déclaré aux autorités vouloir livrer sa version des faits.

4 Mark Middleton

A bord du «Lolita Express», le jet privé d'Epstein, voyageait régulièrement un homme nommé Mark Middleton. Ce dernier n'était autre que l'assistant spécial de Bill Clinton. Mark Middleton aurait facilité l'accès du pédophile à la Maison Blanche. Il s'est suicidé en 2022.

5 Efrain Reyes

Décédé à l'âge de 51 ans, Efrain Reyes aurait succombé aux complications du Covid-19. Dernier compagnon de cellule de Jeffrey Epstein, il a été retrouvé sans vie dans son lit dans un appartement du Bronx. Il avait été transféré hors de la cellule d'Epstein quelques heures avant la mort du milliardaire new-yorkais. Il avait notamment alerté sur le fait qu'Epstein ne devait pas être laissé seul dans sa cellule.

6 Thomas Bowers

Ancien cadre de la Deutsche Bank, Thomas Bowers avait dirigé la gestion de patrimoine de la banque jusqu'en 2015, qui s'occupait notamment de la fortune de Donald Trump. Jeffrey Epstein était client de la banque depuis 2013, après avoir été évincé de JP Morgan Chase. La relation entre le banquier et le trafiquant sexuel s'est poursuivie jusqu'en 2018. En 2020, la Deutsche Bank versait 150 millions de dollars pour des accusations liées à Epstein. Aucun lien direct entre Bowers et le criminel sexuel n'a été démontré. Thomas Bowers s'est suicidé par pendaison en 2019.

7 Simon Andriesz

Nommé à la tête du Commerce américain par Donald Trump, Simon Andriesz était directeur général de BGC Partners, société de courtage financier fondée et gérée par Howard Lutnick. Ce dernier avait été le voisin d'Epstein dans l'Upper East Side de Manhattan. Simon Andriesz, qui a révélé les preuves de cette relation, a assuré que les «conséquences personnelles de son rôle de lanceur d'alerte ont été dévastatrices», mais comptait divulguer davantage de preuves. Le banquier britannique s'est suicidé le mois dernier. Le régulateur britannique des marchés financiers a indiqué mardi vouloir enquêter sur la manière dont il avait traité le lanceur d'alerte.