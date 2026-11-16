Un tribunal fédéral américain a invalidé lundi des restrictions imposées par l'administration Trump sur les visas étudiants et journalistiques. Ces mesures, jugées «arbitraires», limitaient les séjours à quatre ans ou 240 jours.

Un juge fédéral annule ces limites de visa étrangers imposées par Trump

Un juge fédéral annule ces limites de visa étrangers imposées par Trump

AFP Agence France-Presse

Un juge fédéral américain a annulé lundi les nouvelles limites de séjour aux Etats-Unis des étudiants et journalistes étrangers, décidées par l'administration Trump. Ce juge fédéral de Boston (nord-est) avait déjà reporté le 14 septembre jusqu'à nouvel ordre l'entrée en vigueur de cette réglementation, prévue le lendemain, sans se prononcer sur le fond.

Dans sa décision lundi, il annule cette réglementation publiée en juillet au Federal Register, l'équivalent américain du Journal officiel, considérant qu'elle est «arbitraire». Il fait ainsi droit à la demande d'organisations représentant des établissements de l'enseignement supérieur, des professeurs et des syndicats, dont un représentant les journalistes et d'autres métiers de la communication.

Selon cette réglementation, les ressortissants étrangers détenteurs d'un visa étudiant n'auraient plus été autorisés à rester plus de quatre ans sur le territoire américain. Les journalistes étrangers, pour leur part, auraient été limités à des séjours de 240 jours, soit environ huit mois, tout en pouvant solliciter des renouvellements pour des périodes identiques.