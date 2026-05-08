DE
FR

La justice tranche
Les droits de douane de Donald Trump jugés illégaux aux Etats-Unis

Un tribunal américain a jugé illégaux les droits de douane temporaires de 10% imposés par Donald Trump après l'annulation de surtaxes généralisées. Le CIT estime qu'une loi de 1974 sur l'équilibre commercial ne permet pas d’imposer des taxes indiscriminées.
Publié: il y a 17 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 8 minutes
La justice américaine juge illégaux les droits de douane de 10% imposés par Donald Trump en février.
Photo: Getty Images
Post carré.png
AFP Agence France-Presse

Un tribunal américain a jugé jeudi illégaux les droits de douane temporaires de 10% imposés en février par Donald Trump pour remplacer les surtaxes généralisées qui avaient été invalidées par la Cour suprême. Selon le Tribunal pour le commerce international (CIT), le gouvernement américain ne peut s'appuyer sur une loi vieille de 1974, et visant à rééquilibrer les échanges entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux, pour imposer des droits de douane indiscriminés.

Dans un communiqué, le Centre pour la liberté et la justice (LJC), qui avait déposé le recours au nom de plusieurs entreprises, s'est félicité de la décision. Selon Jeffrey Schwab, un des principaux avocats du LJC, la loi de 1974 avait été votée pour répondre à «une crise historique spécifique durant laquelle les réserves d'or et de devises avaient été épuisées».

«Les Etats-Unis ont un déficit commercial, pas un déficit de la balance des comptes courants, ni des problèmes de paiement internationaux. Le président ne peut pas imposer ces droits de douane», a-t-il ajouté dans un communiqué. Il s'agit d'un nouveau camouflet pour le président américain qui a placé les taxes douanières au coeur de sa politique économique depuis son retour à la Maison Blanche début 2025 et menace d'en imposer de nouvelles.

Réponse à la décision de la Cour suprême

Selon la décision rendue jeudi, prise à deux juges contre un, la surtaxe de 10% n'est pas conforme à la loi. Par conséquent, les trois entreprises qui avaient saisi le tribunal ne doivent plus être soumises à un tel surcoût. Le tribunal enjoint aussi le gouvernement américain à leur rembourser, avec intérêts, les droits de douane injustement perçus lors des deux derniers mois.

A lire aussi
Trump donne jusqu'au 4 juillet à l'UE pour appliquer l'accord
Droits de douane
Trump donne sa date limite à l'UE pour appliquer l'accord
Trump sort de sa rencontre avec le président Lula très satisfait
Relations pourtant houleuses
Trump sort de sa rencontre avec le président Lula très satisfait

Si le jugement, susceptible d'appel, reste pour le moment limité à ces trois plaignants, il ouvre un précédent juridique permettant à d'autres entreprises de contester elles aussi les surtaxes. Fin février la Cour suprême américaine avait annulé une bonne part des droits de douane voulus par le président américain, estimant que ce dernier avait fait une lecture anticonstitutionnelle d'un texte de loi pour les justifier. Donald Trump avait aussitôt dégainé cette nouvelle surtaxe de 10%. Mais la loi de 1974 ne s'applique que dans le cas où un déséquilibre marqué de la balance des comptes courants est démontré.

La balance des comptes courants regroupe l'ensemble des mouvements financiers entre deux pays, soit les échanges commerciaux mais aussi les flux financiers ou les investissements croisés, notamment. Ce texte de 1974 ne prévoit cependant qu'une durée maximale de six mois pour les droits de douane, qui ne peuvent ensuite être prolongés qu'une fois que le Congrès s'est prononcé en ce sens.

Un autre recours déposé

Le gouvernement américain avait justifié ce choix par sa volonté de prendre le temps d'utiliser les meilleurs outils juridiques à sa disposition pour réimplanter une surtaxe sur le long terme. Il en a également profité pour lancer une série d'enquêtes commerciales, dans le cadre d'une disposition également issue de la loi de 1974, qui permet d'imposer jusque 100% de droits de douane en cas de risque avéré pour la sécurité nationale ou économique des Etats-Unis.

C'est cette même disposition qui a été utilisée pour imposer les droits de douane dits sectoriels, visant notamment l'automobile, l'acier et l'aluminium ou le cuivre, et qui n'étaient pas concernés par la décision de la Cour suprême. Outre ces entreprises, une vingtaine d'Etats américains, parmi lesquels l'Etat de New York, la Californie ou la Pennsylvanie, avaient annoncé début mars déposer un recours contre ces droits de douane temporaires de 10%.

Ils reprochent également à Donald Trump de ne pas respecter les conditions prévues par le texte de 1974, ce qui en rend selon eux la mise en place illégale. «(Donald) Trump continue de mettre en place des politiques illégales et irresponsables en espérant que cela tienne mais ce sont les Américains qui en paient le prix quotidiennement», avait alors dénoncé dans un communiqué le gouverneur de Californie, Gavin Newsom.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus