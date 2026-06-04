Israël et le Liban conviennent d'un cessez-le-feu
Israël et le Liban ont convenu mercredi de «la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu» et de la création de «zones pilotes» sous contrôle de l'armée libanaise, selon une déclaration commune publiée à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington.
«A l'issue des négociations menées sous l'égide des Etats-Unis, Israël et le Liban ont convenu de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu», qui sera subordonné «à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de tous les membres du Hezbollah du secteur du Sud-Litani», peut-on lire dans cette déclaration signée des trois parties aux négociations.
Israël et le Liban ont également convenu de participer à un nouveau round de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d'un «accord global», ajoute la déclaration.
Source: AFP
Les députés américains approuvent un texte ordonnant la fin de la guerre contre l'Iran
La Chambre américaine des représentants a adopté mercredi un texte ordonnant le retrait des troupes américaines dans la guerre contre l'Iran, un camouflet pour Donald Trump qui a engagé les Etats-Unis dans ce conflit le 28 février.
La résolution – adoptée avec les voix de quatre députés républicains – possède cependant une portée avant tout symbolique, en raison du droit de veto du président américain.
Source: AFP
Rubio espère un plan d'action après les négociations Israël-Liban de ce mercredi
Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a dit espérer mercredi que les négociations israélo-libanaises en cours à Washington aboutissent à «un plan d'action» sur la sécurité au Liban.
«Nous espérons qu'aujourd'hui, nous parviendrons à rédiger une déclaration commune sur un plan d'action, sur une voie vers la sécurité dans ce pays, indépendante du Hezbollah et de son influence néfaste», a affirmé Rubio devant la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.
Il faisait référence à une quatrième session de pourparlers directs entre diplomates libanais et israéliens – dont les pays n'entretiennent pas de relations diplomatiques – mardi et mercredi à Washington, sous les auspices des Etats-Unis.
Source: AFP
Un nouveau secouriste tué dans une frappe israélienne au Liban
Un secouriste a été tué et un autre blessé dans une attaque israélienne contre une ambulance dans le sud du Liban, a annoncé jeudi l'Agence nationale d'information (Ani, officielle) en citant le ministère libanais de la Santé.
Cette frappe a visé une ambulance du Comité islamique de la santé à Zebdine, dans le district de Nabatieh, selon l'Ani, qui précise qu'il s'agit de la quatrième attaque en 24 heures contre des secouristes ou des installations médicales au Liban.
Le Comité islamique de la santé est affilié au mouvement chiite pro-iranien Hezbollah, combattu par Israël au Liban.n Mercredi, le ministère avait déjà annoncé la mort de deux secouristes dans le sud du Liban, dans une frappe contre une ambulance de l'association Risala, affiliée au mouvement Amal allié du Hezbollah.
Source: AFP
Rubio insiste sur la «victoire» des Etats-Unis contre l'Iran
Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a insisté mercredi lors d'une audition parlementaire sur le fait que les opérations militaires majeures contre l'Iran étaient terminées malgré les nouveaux affrontements entre l'Iran et les Etats-Unis.
«Nous ne menons plus de frappes soutenues en Iran pour affaiblir leurs forces armées, car l'opération Epic Fury est terminée», a-t-il déclaré après avoir assuré la veille lors d'une autre audition parlementaire que «la guerre était terminée».
Il faisait référence aux bombardements américains lancés le 28 février dernier, et à un cessez-le-feu conclu le 8 avril mais désormais très fragilisé.
«Pour ce qui est de savoir qui a gagné, je peux vous dire ceci: c'est nous qui définissons la victoire. Nous définissons la victoire comme la destruction de leur base industrielle de défense, la réduction significative du nombre de lanceurs de missiles dont ils disposent, la réduction significative de leur stock de drones, et nous avons atteint tous ces objectifs, en plus d'avoir détruit ce qui restait de leur force aérienne et anéanti l'ensemble de leur marine conventionnelle», a dit Marco Rubio.
Source: AFP
L'Iran prévient que toute attaque sur Beyrouth mènera à une reprise de la guerre à «grande échelle»
Le ministre iranien des Affaires étrangères a averti mercredi que toute attaque contre Beyrouth entraînerait «une reprise à grande échelle de la guerre» au Moyen-Orient, après des menaces israéliennes visant le Hezbollah pro-iranien.
«Si l'agression israélienne contre Beyrouth se poursuit, nos forces armées sont pleinement prêtes à reprendre la guerre et à frapper des cibles à l'intérieur d'Israël», a ajouté Abbas Araghchi à la chaîne de télévision libanaise Al Mayadeen, selon l'agence de presse iranienne Tasnim.
Le ministre de la Défense israélien, Israël Katz, a averti mardi que la banlieue sud de Beyrouth, bastion du mouvement chiite, serait frappée si celui-ci visait son territoire.
Source: AFP
L'Iran l'affirme: il n'y a «aucun progrès tangible» dans les pourparlers avec les USA
Le ministre des Affaires étrangères iranien a affirmé mercredi soir qu'il n'y avait «aucun progrès tangible» dans les négociations avec les Etats-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, selon une interview à une télévision libanaise rapportée par l'agence Tasnim.
«Des messages ont été échangés concernant la nécessité de mettre fin à l'agression contre Beyrouth mais aucun progrès tangible n'a été réalisé dans le processus de négociation», a dit Abbas Araghchi, en référence aux frappes israéliennes contre le Hezbollah pro-iranien au Liban.
Et «le retour à la table des négociations est conditionné à la garantie des droits du peuple iranien, la fin de la guerre au Liban et la réduction des tensions dans la région», a-t-il énuméré sans plus de détail.
Source: AFP
Trump assistera au prochain sommet de l'OTAN en Turquie, affirme Rubio
Le président américain Donald Trump participera au prochain sommet de l'OTAN en Turquie en juillet, a déclaré mercredi son chef de la diplomatie Marco Rubio. «Le président lui-même participera au prochain sommet de l'OTAN. On est toujours dans l'OTAN, mais l'OTAN a besoin de changements significatifs», a-t-il déclaré devant une commission parlementaire.
Il a estimé que le prochain sommet, qui réunira les 32 pays membres début juillet dans la capitale turque Ankara, «est sans doute le plus important de l'histoire de l'organisation, car il y a certaines questions qui doivent être clarifiées et réglées».
Le président américain ne décolère pas depuis que les Européens ont refusé de s'engager à ses côtés dans la guerre qu'il a lancée avec Israël contre l'Iran.
Source: AFP
L'Iran met en garde: il ripostera de façon «décisive» à toute attaque
L'Iran ripostera de façon «décisive, regrettable et proportionnée» à toute attaque venant des Etats-Unis ou d'Israël, a averti mercredi son négociateur en chef, le président du Parlement Mohammad Bagher Ghalibaf, cité par l'agence Isna.
Parlant lui aussi de «réponse décisive» en cas de nouvelle «action hostile», le ministre des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a lui justifié sur X les attaques menées par l'Iran mercredi au Koweït sans les citer précisément, parlant de «frappes d'autodéfense sur les sites que les Etats-Unis sont autorisés à utiliser pour attaquer la navigation civile et violer le cessez-le-feu».
Source: AFP
Des frappes israéliennes ont fait au moins neuf morts au Liban
Le Hezbollah libanais a dit mercredi avoir visé Israël, qui a menacé de frapper la banlieue sud de Beyrouth en cas d'attaque contre son territoire. Par ailleurs, de nouveaux raids israéliens au Liban ont fait au moins neuf morts, dont deux secouristes et un soldat.
Source: AFP
Le Koweït dément que son territoire ait été utilisé pour attaquer l'Iran
Le ministère des affaires étrangères du Koweït a démenti mercredi que son territoire ou son espace aérien aient pu servir de base pour frapper l'Iran, après des attaques américaines contre un pétrolier iranien et l'île de Qeshm dans le Golfe.
Le Koweït «nie catégoriquement l'utilisation de son territoire ou de son espace aérien pour tout acte hostile contre quelque pays que ce soit», a déclaré dans un communiqué le ministre adjoint des Affaires étrangères, Hamad Suleiman al-Mashaan, qualifiant les allégations iraniennes de «fausses, infondées et ne reposant sur aucune preuve».
Ce pays du Golfe a été la cible d'une nouvelle série d'attaques qui ont fait un mort et des dizaines de blessés et a décidé en représailles mercredi d'expulser deux membres de l'ambassade iranienne.
Source: AFP
L'armée koweïtienne fait état de 13 missiles balistiques et 17 drones tirés par l'Iran
L'armée koweïtienne a dit mercredi avoir fait face à une trentaine de tirs de missiles et de drones dans le cadre d'une «agression iranienne», qui a fait un mort et de nombreux blessés.
«Les forces armées ont détecté 13 missiles balistiques hostiles dans l'espace aérien koweïtien depuis l'aube, qui ont été interceptés au-dessus de plusieurs zones résidentielles, entraînant la chute de débris. Les forces armées ont également détecté et engagé leurs forces contre 17 drones hostiles», a indiqué l'armée sur son compte X.
Source: AFP
L'armée israélienne dit avoir intercepté sur le territoire deux tirs en provenance du Liban
L'armée israélienne a déclaré avoir intercepté mercredi deux «tirs» en provenance du Liban, après une première interception d'un «aéronef ennemi» quelques heures plus tôt.
«Suite aux alertes déclenchées il y a peu dans la zone de Misgav Am, l'armée de l'air a intercepté deux tirs qui ont franchi la frontière du Liban vers le territoire israélien», a déclaré l'armée dans un bref communiqué.
Les autorités israéliennes ont averti que l'armée frapperait la banlieue sud de Beyrouth si le Hezbollah pro-iranien continuait à attaquer les localités israéliennes du nord du pays, cela au moment où des pourparlers se tiennent à Washington entre les deux pays.
Source: AFP