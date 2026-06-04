Israël et le Liban conviennent d'un cessez-le-feu

Israël et le Liban ont convenu mercredi de «la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu» et de la création de «zones pilotes» sous contrôle de l'armée libanaise, selon une déclaration commune publiée à l'issue de deux jours de pourparlers à Washington.

«A l'issue des négociations menées sous l'égide des Etats-Unis, Israël et le Liban ont convenu de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu», qui sera subordonné «à l'arrêt complet des tirs du Hezbollah et à l'évacuation de tous les membres du Hezbollah du secteur du Sud-Litani», peut-on lire dans cette déclaration signée des trois parties aux négociations.

Israël et le Liban ont également convenu de participer à un nouveau round de pourparlers la semaine du 22 juin en vue d'un «accord global», ajoute la déclaration.

Source: AFP