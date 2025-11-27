Deux membres de la Garde nationale ont été grièvement blessés par des tirs ciblés en plein centre de Washington. Le suspect, un Afghan arrivé aux Etats-Unis en 2021, a été arrêté. Les autorités ne se prononcent pas encore sur son mobile. Blick fait le point.

Le suspect de la fusillade de Washington identifié: voici ce que l'on sait

Le suspect de la fusillade de Washington identifié: voici ce que l'on sait

Le suspect de la fusillade qui a éclaté à Washington a été identifié. Photo: AP

Deux militaires de la Garde nationale américaine déployés à Washington sont dans un «état critique» mercredi, touchés par les «tirs ciblés» d'un suspect qui a agi seul avant d'être arrêté, ont dit les autorités sans évoquer de mobile. Le suspect a, selon de nombreux médias américains, été identifié par les forces de l'ordre comme étant de nationalité afghane et arrivé aux Etats-Unis en 2021.

Les tirs sont survenus en plein centre de la capitale américaine, à seulement quelques pas de la Maison Blanche. Washington est investie depuis août par des centaines de ces militaires de réserve pour y mener des patrouilles à pied, à la demande de Donald Trump et contre l'avis des autorités locales démocrates. Il s'agit de la pire attaque commise contre la Garde nationale depuis son déploiement par le président républicain ces derniers mois dans des villes démocrates.

Déroulement de la fusillade

Vers 14h15 heure de Washington, «un suspect est arrivé à l'angle de la rue, a soulevé son arme à feu et a tiré vers des gardes nationaux» en patrouille, a déclaré lors d'une conférence de presse Jeffery Carroll, un responsable de la police de Washington, parlant d'un «tireur solitaire.» Puis d'autres gardes nationaux «sont parvenus» à le «maîtriser pour l'arrêter», a-t-il ajouté.

Sur les lieux des tirs, dans un quartier de bureaux à deux rues de la Maison Blanche, des journalistes de l'AFP ont vu une personne vêtue d'un uniforme militaire être évacuée sur un brancard. S'en est suivi un cafouillage dans la transmission d'informations. Patrick Morrisey, gouverneur de la Virginie-Occidentale, a d'abord assuré que les deux militaires avaient «succombé à leurs blessures», avant de se rétracter et d'affirmer que ces derniers étaient en fait dans un «état critique».

Arrivé sur sol américain en 2021

Selon le «New York Times», le suspect des tirs est un ressortissant afghan de 29 ans, nommé Rahmanullah Lakanwal. Des sources proches de l'enquête ont affirmé que celui qui a tiré sur deux membres de la Garde nationale est arrivé sur sol américain en 2021 dans le cadre du programme «Operation Allies Welcome». «CNN» avait précédemment rapporté que le suspect avait demandé l'asile en 2024 et que celui-ci lui avait été accordé par l'administration Trump en avril 2025.

Ce programme, mis en place par l'administration Biden, permettait l'entrée sur le territoire américain à des ressortissants afghans fuyant la prise de contrôle du pays par les talibans après le retrait des troupes américaines. Donald Trump a confirmé mercredi que l'homme était venu d'Afghanistan en septembre 2021, et a dénoncé un «acte terroriste». Il a dit que son gouvernement devait maintenant «réexaminer» tous les individus venus d'Afghanistan aux Etats-Unis quand son prédécesseur démocrate Joe Biden était au pouvoir.

Mobile inconnu

«Nous n'avons connaissance d'aucun mobile», a déclaré Jeffery Carroll, de la police de Washington. La Maison Blanche a accusé elle l'opposition démocrate d'avoir «diabolisé» les soldats en critiquant leur déploiement et en accusant Donald Trump d'outrepasser ses pouvoirs.

«Ce que l'on sait (...) c'est que les tirs étaient ciblés», a déclaré Muriel Bowser, la maire démocrate de Washington, lors de la conférence de presse.

L'immigration réagit

Selon le «New York Times», les services de citoyenneté et d'immigration des Etats-Unis (USCIS) ont annoncé sur les réseaux sociaux la suspension du traitement des demandes d'immigration des ressortissants afghans, «avec effet immédiat».

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le président d'#AfghanEvac, une coalition d'organisations aidant les Afghans à immigrer, soutient que l'auteur de la fusillade «soit pleinement tenu responsable et poursuivi en justice». Shawn VanDiver a toutefois insisté sur le fait que cette fusillade ne doit pas servir de prétexte pour définir ou discréditer toute une communauté», soulignant que les Afghans souhaitant s'installer aux Etats-Unis «font l'objet de contrôles de sécurité parmi les plus approfondis de toute population entrant sur le territoire».